ATV-Frage der Woche: Klare Mehrheit gegen Koalition aus FPÖ und ÖVP im Bund

"ATV Aktuell: Die Woche" am Sonntag um 22:20 Uhr auf Joyn und ATV

Wien (OTS) - ATV-Moderator Meinrad Knapp, Politikberater Thomas Hofer und Meinungsforscher Peter Hajek lassen am Sonntag die politischen Geschehnisse der Woche Revue passieren. Unter anderem werden die Ergebnisse von Peter Hajeks aktueller Meinungsumfrage diskutiert. Er befragte 500 Österreicher:innen zu ihrer Einstellung bzgl. einer FPÖ-ÖVP-Koalition: "Angenommen, es käme nach der nächsten Nationalratswahl zu einer Koalition aus FPÖ und ÖVP, wären Sie da dafür oder dagegen?"

54 Prozent der Befragten stehen einer möglichen Koalition von FPÖ und ÖVP ablehnend gegenüber, hingegen 35 Prozent blicken einer rechtskonservativen Zusammenarbeit positiv entgegen. Zwischen den verschiedenen Partei-Wählergruppen zeigt sich ein deutlich unterschiedliches Bild. 81 Prozent der FPÖ-Wähler:innen wollen eine FPÖ-ÖVP-Regierungszusammenarbeit. Lediglich 14 Prozent sind dagegen. Auch eine breite Mehrheit der ÖVP-Wählerschaft (61 Prozent) der Befragten hat die FPÖ als Wunschkoalitionspartner. Die Ablehnung fällt mit 37 Prozent aber deutlich höher als bei den blauen Wähler:innen aus. 75 Prozent der Grün-Wähler:innen und 64 Prozent der SPÖ-Wähler:innen sind absolut gegen eine blau-schwarze Koalition. 91 Prozent der SPÖ-Wählerschaft und 87 Prozent der Grün-Wähler:innen stehen einer Koalition aus FPÖ und ÖVP ablehnend gegenüber.

Meinungsforscher Peter Hajek: "Auch wenn sich eine klare Mehrheit gegen eine Blau-Türkise Koalition ausspricht, kommt es für die ÖVP nur auf die eigene Wählerschaft an – und diese sieht das mit 61 Prozent Zustimmung alles andere als kritisch. Die relevante Frage wird allerdings sein: Wer stellt den Bundeskanzler? Dass die ÖVP Herbert Kickl zum Bundeskanzler macht, ist zumindest aus heutiger Sicht nicht sehr wahrscheinlich. Aber warten wir es ab."

"ATV Aktuell: Die Woche" am Sonntag, 7. Mai, um 22:20 Uhr auf Joyn.at, ATV und schon bald als Joyn App in allen App-Stores verfügbar.



