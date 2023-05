Bürgermeister Ludwig eröffnet das „Mailüfterl“ in Stammersdorf

Heurigen-Tradition in der Stammersdorfer Kellergasse am 6. und 7. Mai 2023

Wien (OTS) - Im Rahmen der „Wiener Weinfeste“ steht diese Wochenende nach einer dreijährigen Pause wieder das „Mailüfterl“ auf dem Programm. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig hat die Veranstaltung in seinem Heimatbezirk heute, Samstag, eröffnet.

Pünktlich um 15 Uhr erfolgte der offizielle Auftakt des „Mailüfterl“ vor dem Heurigen „Zur Christl“. Jedes Jahr besuchen zehntausende Menschen die Kellergasse in Stammersdorf im 21. Bezirk, die für das Weinfest in eine Fußgängerzone umgewandelt wird. Bürgermeister Ludwig zeigte sich erfreut, dass die Veranstaltung nach der Pause wieder stattfindet. „Die Weinfeste und besonders das Mailüfterl sind bekannte Publikumsmagnete, die sich weit über die jeweiligen Bezirksgrenzen hinaus großer Popularität erfreuen.“

Ludwig hob dabei auch den großen Beitrag des Bezirks bei der Produktion des Wiener Weines hervor. So würden rund 40 Prozent des Weines von Floridsdorfer Reben stammen, sagte Ludwig. Wien sei die einzige Großstadt der Welt mit Weinanbaugebieten innerhalb der Stadtgrenzen, so der Wiener Bürgermeister. Aufgrund der herausragenden kulturellen Bedeutung wurde die Wiener Heurigenkultur 2019 sogar in das Nationale UNESCO-Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes in Österreich aufgenommen. Ludwig versprach abschließend, diese Kultur weiterhin zu schützen: „Wir haben vielfältige Maßnahmen getroffen, damit das auch in Zukunft so bleibt.“

Das „Mailüfterl“

Das „Mailüfterl“ wird vom Verein „Lebenswertes Floridsdorf“ organisiert. Zahlreiche Gastronomen und Wirtschaftsbetriebe präsentieren dabei die lokale Heurigen-Tradition mit feinen Schmankerl, musikalischen Einlagen, landwirtschaftlichen Produkten und Kunsthandwerk. Auf dem Programm am Wochenende stehen nicht nur eine Präsentation von Eigenbauweinen der Weinhauer, sondern auch Spaß und Unterhaltung für Jung und Alt. Weitere Fixpunkte im Weinkalender sind die Weintage am 26. und 27. August und die Stürmischen Tage am 7. und 8. Oktober.

