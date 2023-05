Hauptbücherei am Gürtel feiert als Flaggschiff der Stadt Wien - Büchereien 20-jähriges Jubiläum

Eine Bücherei als Ort der Begegnung und Inspiration, mit großem Lese- und Veranstaltungsangebot.

Wien (OTS/RK) - Das Flaggschiff der Stadt Wien – Büchereien, die Hauptbücherei am Gürtel, feiert ihren 20. Geburtstag. Am 8. April 2003 öffnete die Hauptbücherei erstmals am Gürtel ihre Pforten. Wo bis dahin ein U-Bahnaufgang war, prangt heute der prägnante Bau mit der größten Freitreppe der Stadt, die als Aufenthaltsort aus dem öffentlichen Raum nicht mehr wegzudenken ist.

Hinter ihr verbirgt sich die Bücherei auf 4.000 m² und zwei Etagen. Mit fast einer halben Million Medien – Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, CDs, DVDs, Schallplatten und Konsolenspiele – sowie über 2.500 Besucher*innen täglich ist sie der größte Standort der Stadt Wien Büchereien. Seit 2003 verzeichnete die Hauptbücherei insgesamt 38,5 Millionen Ausleihen, mehr als 1,7 Millionen Ausleihen jährlich.

Am 5. Mai wurde in Anwesenheit von Bürgermeister Michael Ludwig und Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr das 20-jährige Jubiläum gefeiert. Der Schwerpunkt der Veranstaltung lag auf dem Thema „Die Zukunft öffentlicher Büchereien“. Zu Gast war auch die Leiterin der Hamburger Bücherhallen Frauke Untied, die sich dem Thema in einem Impulsvortrag widmete.

Bürgermeister Michael Ludwig: „Die Hauptbücherei ist mit ihrem Angebot seit 20 Jahren einmalig in Wien. Fast eine halbe Million Medien ermöglichen es, mehr als eine Million Ausleihen jedes Jahr durchzuführen. Das sind beeindrucke Zahlen und sie unterstreichen eines: Die Freude am Lesen ist bei den Wienerinnen und Wienern – auch in Zeiten der Digitalisierung – stark ausgeprägt und lässt kein bisschen nach. Die Digitalisierung und der veränderte Medienkonsum sind natürlich große Herausforderungen. Aber letztlich kommt Institutionen wie der Hauptbibliothek und den Büchereien Wien gerade jetzt eine zentrale Bedeutung zu: Junge Menschen für das Lesen zu begeistern und ihnen damit ganz wesentliche Skills mit auf den Weg zu geben. Mein großer Dank gilt daher den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die alle dazu beitragen, dass die Hauptbücherei heute einer bekanntesten und beliebtesten Kultur- und Bildungsorte Wiens ist.“

Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr: „Die Hauptbücherei hat in den letzten 20 Jahren unzähligen Menschen die Möglichkeit geboten, sich weiterzubilden. Insbesondere für Kinder und Jugendliche bietet sie ein tolles Lese- und Veranstaltungsangebot, etwa mit dem Lesofantenfest als größtem Kinderkulturfestival Österreichs, auf das wir stolz sein können. Möge die Hauptbücherei auch in den nächsten Jahrzehnten ein Ort bleiben, der unsere Fantasie und Kreativität beflügelt und uns ermutigt, die Welt aus neuen Blickwinkeln zu betrachten."

Magdalena Schneider, Leiterin der Hauptbücherei: „Die Hauptbücherei ist nicht nur ein Ort, an dem man Bücher ausborgen kann, sondern auch ein Ort der Begegnung und des Austausches, der Bildung und der Unterhaltung. Hier finden die Wiener*innen Inspiration und können die Welt aus vielen anderen Blickwinkel betrachten. Als Kultur- und Bildungszentrum in Wien hat sie den letzten 20 Jahren zahlreiche Menschen inspiriert und bereichert.“

Bernhard Pöckl, Leiter der Stadt Wien – Büchereien: „Der Erfolg des Hauses ist nicht allein auf das umfangreiche Angebot zurückzuführen, sondern basiert maßgeblich auf dem Engagement der Bibliothekar*innen. Sie sind das Herzstück der Bücherei und ohne ihre Leidenschaft und Hingabe wäre dieser Ort nicht das, was er heute ist.“

Buntes Programm mit Literatur & Lesofantenfest special im Mai

Etabliert hat sich die Hauptbücherei auch als großartiger Ort für Lesungen, Debatten, Buchrunden und Kritiker*innen-Talks. Dazu kommt ein umfangreiches Angebot für Kinder jeden Alters, sogar für die Allerkleinsten hat die Bücherei etwas zu bieten.

Im Mai sind zwei große Namen der Literaturszene zu Gast in der Hauptbücherei: Der weißrussische Autor Sasha Filipenko und der kroatische Schriftsteller Zoran werden ihre neuen Bücher vorstellen. Den Abschluss dieser Programmwoche bildet ein Abend zum Mitmachen: Bei „Lesen für Spritzwein“ entscheidet das Publikum, welche gelesenen Texte die Stars des Abends sind.

Geboten wird zudem ein Special des alljährlichen Lesofantenfests, das diesmal in der zweiten Mai-Woche ausschließlich in der Hauptbücherei stattfindet. Das größte österreichische Kinderkunst- und kulturfestival für Kinder und Jugendliche bietet mit 14 Programmpunkte in sieben Tagen eine bunte Mischung aus Theater, Musik und Literatur.

Kino am Dach mit 20-Jahres-Jubiläum

Das Freiluftkino am Dach der Hauptbücherei präsentiert seit 2003 jeden Sommer eine feine Auswahl an Filmen und ermöglicht den Genuss, die Terrasse der Hauptbücherei bei Nacht zu erleben. In diesem Jahr steht das Freiluftkino ebenso unter dem Motto 20 Jahre und zeigt Filme für alle Altersgruppen – von Arthouse bis zum aktuellen Kinohighlight.

Die Hauptbücherei – ein Flaggschiff mitten am Gürtel

Geplant wurde das Gebäude von Architekt Ernst Mayr, inspiriert, wie Mayr selbst sagt, von der Casa Malaparte auf der Insel Capri, die Villa des Schriftstellers Curzio Malaparte aus den 1930er-Jahren. Sie wird dominiert von der großen Freitreppe, die einzige ihrer Art in Wien.

Die Hauptbücherei hat sich außerdem als einer der zentralen Veranstaltungsorte für Klein und Groß etabliert: Animationen für Kinder und ganze Schulklassen, Bilderbuchkino, Präsentationen von Buchneuerscheinungen, aktuelle Debatten und Diskussionen. Dazu gesellen sich regelmäßige Schachcafés, kleinere Gesprächsrunden zu den Herausforderungen der digitalen Welt, oder der Literaturtalk Tea for Three.

Stadt Wien – Büchereien

Die Büchereien der Stadt Wien sind Anlaufstelle für alle, die freien Zugang zu Wissen, Bildung, Information und Unterhaltung suchen. Mit ihrem Netzwerk von 38 Zweigstellen bieten die Büchereien 1,4 Millionen Medien (Bücher, Zeitungen, Filme und CDs sowie umfangreiche digitale Angebote wie eBooks, Hörbücher, Spiele uvm.)

Die Büchereien twittern, facebooken und instagrammen laufend über ihren unterhaltsamen Alltag und ihr Angebot. Ihr Online-Angebot ist unter buechereien.wien.gv.at abrufbar.

Die Stadt Wien - Büchereien in Zahlen (2022)

6,2 Millionen Ausleihen

149.620 aktive Nutzer*innen

1,4 Mio Medien / 190.000 Neuerwerbungen

