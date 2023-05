ÖAMTC eröffnet neuen Stützpunkt in Oberwart

Am 5. Mai feierte der Mobilitätsclub gemeinsam mit Landesrat Leonhard Schneemann und zahlreichen Gästen die Eröffnung des neuen Stützpunktes

Oberwart (OTS) - Gemeinsam mit zahlreichen Vertreter:innen aus Politik, Wirtschaft und Partnerorganisationen wurde der neue ÖAMTC-Standort in Oberwart feierlich eröffnet. Landesrat Leonhard Schneemann gratulierte vor Ort zur Eröffnung des Stützpunktes in seinem Heimatbezirk: "Über 71.000 Menschen im Burgenland vertrauen bereits auf die Expertise und Leistungen des ÖAMTC. Mit diesem innovativen Stützpunkt präsentiert der Mobilitätsclub ein weiteres Vorzeigeprojekt, das einerseits den Bedürfnissen der Zukunft gerecht wird und andererseits die Mitglieder in der Region und ihre vielfältige Mobilität in den Mittelpunkt stellt."

Eine nachhaltige Investition in die Zukunft

Nach mehr als 35 Jahren wurde der bisherige Stützpunkt in Oberwart nun durch einen innovativen Nachfolger abgelöst – ein nachhaltig konstruierter ÖAMTC-Standort auf dem neuesten Stand der Technik. "Als moderner Mobilitätsclub wollen wir unseren Mitgliedern stets die höchstmögliche Qualität im Service bieten. Beständiges Mitgliederwachstum, vielfältigere Mobilitätsformen und die zukunftsorientierte Weiterentwicklung unserer Dienstleistungen erfordern auch den konsequenten Ausbau unserer Infrastruktur", sagt Ernst Kloboucnik, ÖAMTC-Landesdirektor für Wien, Niederösterreich und das Burgenland.

"Mit dem neuen Stützpunkt in Oberwart haben wir ausreichend Platz und Kapazitäten für die umfassende Betreuung unserer Mitglieder geschaffen", ergänzt ÖAMTC-Präsident Günter Thumser. "Wie jeder ÖAMTC-Neubau basiert auch dieser Standort auf einem ökologischen Gesamtkonzept. Denn als verantwortungsbewusste und stetig wachsende Organisation hat die Nachhaltigkeit der eigenen Infrastruktur für den ÖAMTC hohe Priorität."

Bei der Errichtung des neuen Stützpunktes kam als Baumaterial vorwiegend der nachwachsende Rohstoff Holz zum Einsatz. Dank Photovoltaikanlage am Dach wird sich der ÖAMTC-Standort in Zukunft weitestgehend selbst mit erneuerbarer Energie versorgen, Heizung und Kühlung erfolgen mittels Luft-Wasser-Wärmepumpe.

Alles unter einem Dach

Für Clubmitglieder in der Region ist der neue Stützpunkt erste Anlaufstelle in Sachen Mobilität. Er vereint sämtliche ÖAMTC-Dienstleistungen aus dem breiten Spektrum individueller Mobilität unter einem Dach: Clubservices, Shop, Versicherungs-Service und natürlich alle technischen Angebote und Prüfdienstleistungen. Neben den vielfältigen stationären Services werden in Oberwart auch die mobile Pannenhilfe und der Abschleppdienst für die umliegende Region koordiniert und betrieben. Der neue Standort verfügt zudem über eine öffentlich zugängliche ÖAMTC ePower-Schnellladestation – für alle, die sich im Bezirk mit E-Autos fortbewegen.

Stützpunkt-Eckdaten

Das ÖAMTC-Team ist für Mitglieder und Kund:innen in der Industriestraße 41, 7400 Oberwart, von Montag bis Freitag von 07:00 bis 18:00 Uhr sowie am Samstag von 08:00 bis 14:00 Uhr im Einsatz. Weitere Informationen unter www.oeamtc.at/standorte.

