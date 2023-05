Aktuell - Im Fokus exklusiv heute um 19:25 Uhr auf Joyn & ATV: Rendi-Wagner will Doskozil wieder zum Parteivorstandsmitglied machen

Rückzug aus Politik, sollte sie nicht Erste bei Mitgliederbefragung werden

Wien (OTS) - Im exklusiven Interview kündigt SPÖ-Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner an, ihren derzeitigen Kontrahenten Hans Peter Doskozil in die wichtigen Parteigremien zurückholen zu wollen: „Ich bin auch dafür - diesen Vorschlag werde ich konkret Hans Peter Doskozil auch machen - dass er nach dem Sonderparteitag, egal wie er ausgeht und sollte ich Parteivorsitzende bleiben, werde ich ihm das so mitteilen, dass er in die Parteigremien, in den Parteivorstand so schnell wie möglich wieder zurückkehrt, damit wir dort gemeinsam unsere Vorschläge für Österreich ausdiskutieren können. Und dann nach außen gemeinsam dafür zu laufen und zu brennen.“

Den aktuellen Prozess rund um die Mitgliederbefragung bezeichnet Rendi-Wagner als „schmerzhaft und unangenehm“, dennoch hätte sie ihn rückblickend wohl eher in Gang setzen sollen. Wörtlich sagt sie: „Vielleicht hätte ich ja früher auf eine Klärung, wie wir sie jetzt haben - die schmerzlich ist, aber unausweichlich - drängen sollen.“

Sollte Pamela Rendi-Wagner bei der laufenden Mitgliederbefragung nicht Erstgereihte sein, „dann wird es einen ehrlichen Schlussstrich geben meinerseits.“ Auf die Nachfrage von PULS 24-Moderator Benedikt Gmeiner, ob das bedeutet, dass sie sich mit einem solchen Ergebnis aus der Politik ganz zurückzieht, antwortet Rendi-Wagner „Ja, das ist das, was ich heute sehe. Aber ich wünsche mir, dass es anders ausgeht, dass ich das Vertrauen der Mitglieder bekomme.“



Das gesamte Interview heute Samstag, 6. Mai, um 19:25 Uhr auf joyn.at & ATV

