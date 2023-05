VP-Mahrer ad Klima-Kleber: 2 Mio. Euro Schaden durch unangemeldete Demonstrationen

Klima-Kleber sollen für Schaden aufkommen.

Wien (OTS) - Die unangemeldeten Protest—Aktionen der Klima-Kleber haben enorme Kosten zur Folge. Alleine in diesem Jahr entstanden bei der Wiener Polizei Einsatzkosten in Höhe von 2 Mio. Euro. Davon verursachten Blockierer der „Letzten Generation“ 550.000 Euro an Einsatzkosten.

Die Wiener Volkspartei fordert von Anfang an nicht nur diese mutwilligen Protest-Aktionen mit Haftstrafen zu sanktionieren, sondern auch diesen enormen Schaden von den Klebe-Aktivisten begleichen zu lassen.

Es gilt, die Geldgeber hinter den Klima-Klebern aufzudecken, denn es gibt einige Personen und Organisationen, die deren Aktionen finanzieren. Arbeiten - im herkömmlichen Sinn - ist für viele der selbsternannten Klimaaktivisten nicht mehr nötig. „Die Einsatzkosten müssen konsequent von der „Letzten Generation“ eingefordert werden. Es ist nicht nachvollziehbar, dass die Steuerzahler dafür aufkommen müssen“, so Landesparteiobmann Stadtrat Karl Mahrer abschließend.

