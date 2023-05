Banner am Gletschertor: 5. Mai wird “Tag zum Schutz der Alpen”

#aufstehn ruft gemeinsam mit der BI Feldring und "Protect Our Winters" den “Tag zum Schutz der Alpen” aus und enthüllt Banner am Mittelbergferner.

Innsbruck/Wien (OTS) - Trotz Klimaerhitzung und Gletscherschwund sollen unberührte Gletscher im Pitztal mit Seilbahnen erschlossen werden. Über 170.000 Menschen unterstützen Petition und fordern von der Politik ganzheitlichen Schutz der Alpen.

Riesengroßes Banner am Gletschertor

Die zivilgesellschaftliche Kampagnenorganisation #aufstehn enthüllt gemeinsam mit der BI Feldring und der Initiative “Protect Our Winters” ein 10 Meter langes, künstlerisch gestaltetes Banner am Mittelbergferner.



“Das Banner symbolisiert den Widerstand der Zivilgesellschaft gegen die Zerstörung unserer unberührten Naturlandschaften. Wir werden nicht dabei zuschauen, wie die Politik Bauvorhaben stillschweigend durchwinkt”, so Johanna Morandell, Vertreterin von #aufstehn.

“Tirol hat die höchste Dichte an Skigebieten. Es ist genug – wir brauchen nicht noch mehr Pistenkilometer”, sagt Verena Stahl von der Initiative “Protect Our Winters.

Resolution & Tag zum Schutz der Alpen verabschiedet

Gemeinsam stellen #aufstehn, die BI Feldring und “Protect Our Winters” eine Resolution zum Schutz der Alpen vor. “Wir fordern die Festlegung fixer Ausbaugrenzen und den Stopp von Skigebietserweiterungen und Zusammenschlüssen.”, so Gerd Estermann von der Bürgerinitiative Feldring.

Der “Tag zum Schutz der Alpen” soll von nun jährlich am ersten Freitag im Mai stattfinden und einen umfassenden Schutz des Naturraums Alpen einmahnen.

Mehr als 170.000 Menschen haben Gerd Estermanns Petition gegen die Gletscher-Ehe und zum Schutz der Alpen unterzeichnet.

Honorarfreie Bilder der Aktion stehen unter diesem Link zur Verfügung.

Link zur Resolution: feldring.at

Link zur Petition: mein.aufstehn.at/p/gletscher

Rückfragen & Kontakt:

Rückfragen & Kontakt:

Hannah Zach

Kommunikation #aufstehn

Mail: presse @ aufstehn.at