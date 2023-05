Städtebund-Weninger: „Datenschutz ist eine große Herausforderung für alle, aber besonders für Städte und Gemeinden“

Datenschutzbeauftragte aus Nachbarstaaten, Bund, Ländern und Städte trafen sich in Graz

Wien (OTS) - Bei der hybriden Jahrestagung der Datenschutzbeauftragten am 4. und 5. Mai in Graz, veranstaltet vom Bundeskanzleramt, dem Österreichischen Städtebund und der Datenschutzbehörde, mit über 150 Teilnehmer*innen aus den vier Ebenen Europa, Bund, Länder und Städte standen unter anderem folgende Themen am Programm: Datenschutz-Grundverordnung, Maßnahmen zur Steigerung der Datensicherheit, der Daten-Austausch zwischen den USA und der Europäischen Union, die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes, des Bundesverwaltungsgerichts und Entscheidungen der Datenschutzbehörde, aber selbstverständlich auch Themen, die direkt die Städte betreffen, wie etwa Veranstaltungswesen oder Social Media-Auftritte von Verwaltung und Politik.

Dazu Städtebund-Generalsekretär Thomas Weninger: „Datenschutz ist ein heikles Thema für alle, aber besonders für Städte und Gemeinden. Es geht dabei um sensible personenbezogene Daten als auch um Datensicherheit. Zudem stellt sich die Frage, wie kommunale Verwaltungen mit Datenschutz und der Sicherung ihrer Daten umgehen sollen – bei der Bevölkerung soll dabei kein Überwachungsgefühl auftreten“. Deshalb begrüßt der Städtebund-Generalsekretär jeden Austausch zu diesem Thema. „Es ist wichtig über aktuelle Themen zu reden und neue Sichtweisen zu erarbeiten“, sagt Weninger.





Vorträge zu DSGVO, Datensicherheit, Rechtsprechung des EuGH, Veröffentlichungspflichten und kommunale Themen

Hier finden Sie eine Aufzählung der Vortragenden und Themen der Jahrestagung:

Eva Souhrada-Kirchmayer (Richterin am Bundesverwaltungsgericht) – Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtshofes zur Datenschrund-Verordnung (DSGVO)

Günter Wildmann (Corporate Privacy Officer der Kapsch Group) – Maßnahmen zur Steigerung der Datensicherheit

Marie-Louise Gächter (Leiterin der Datenschutzstelle Liechtenstein) – EU-USA Data Privacy Framework

Gerhard Kunnert (Verfassungsdienst Bundeskanzleramt) – Rechtsprechung des EuGH und legistische Neuerungen des Datenschutzgesetzes

Georg Miernicki (Niederösterreichische Landesregierung) – Artikel 20. Abs. 5 B-VG – Veröffentlichungspflicht von Studien etc. auf der Website der Städte und Gemeinden

Matthias Schmidl (stv. Leiter der Datenschutzbehörde) – relevante Entscheidungen der Datenschutzbehörde

Gerald Trieb (Partner der Rechtsanwaltschaftskanzlei Knyrim Trieb Rechtsanwälte OG) - Betroffenenanfragen, Medienprivileg und internationaler Datentransfer

Christoph Tschohl (Digital Human Rights Center) – Kommunale Themen und anschließende Diskussion



Gesetzlichen Regelungen in Österreich

Aufgrund einer EU-Vorgabe gelten seit dem Jahr 2018 die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO – Verordnung (EU) 2016/679 und das Datenschutzgesetz (DSG), in der Fassung 2018 (Anpassungsgesetz und Datenschutzregulierungsgesetz).

