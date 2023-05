ORF-„Pressestunde“ mit Klaus Neusser, Direktor Institut für Höhere Studien, IHS

Am 7. Mai um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Die Teuerung hat sich in Österreich im April erneut beschleunigt, sie liegt bei 9,8 Prozent und damit deutlich über dem Durchschnittswert der Eurozone von 7 Prozent. Worin sieht IHS-Direktor Klaus Neusser die Ursachen für diesen Inflationsunterschied zwischen Österreich und der Eurozone, und birgt er eine Gefahr für die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Wirtschaft? Was muss gegen die Teuerung unternommen werden, und welche Wirkung haben die Maßnahmen der österreichischen Bundesregierung? Welche Rolle spielt die Zinspolitik der Europäischen Zentralbank?

Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 7. Mai 2023, um 11.05 Uhr in ORF 2 stellen:

Hanna Kordik

„Die Presse“

und

Barbara Battisti

ORF

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at