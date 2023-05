Grüne zum Jahrestag der Mauthausen-Befreiung: Gedenken an NS-Opfer bedeutet auch Kampf gegen Rechtsextremismus heute

Erinnerungs- und Bildungspolitik müssen im Kampf gegen das Vergessen forciert werden

Wien (OTS) - Heute vor 78 Jahren, am 5. Mai 1945, befreiten amerikanische Streitkräfte das Konzentrationslager Mauthausen. Noch vor Eintreffen der amerikanischen Truppen befreite sich das von den Wachmannschaften verlassene Hauptlager selbst. Zwischen 1938 und 1945 waren etwa 190.000 Menschen in den Konzentrationslagern Mauthausen und Gusen oder in einem der Außenlager inhaftiert. Mindestens 90.000 Menschen wurden von den Nazis ermordet.

„Das Erinnern an die Verbrechen des NS-Regimes ist auch ein gesellschaftspolitischer Auftrag, heute gegen jede Form von Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus aufzustehen“, sagt Olga Voglauer, Minderheitensprecherin der Grünen.

Eva Blimlinger fordert als Kultursprecherin die Stärkung zivilgesellschaftlicher Initiativen gegen menschenfeindliche Einstellungen in der Gesellschaft. „Erinnerungs- und Bildungspolitik sind zentrale Bestandteile im Kampf gegen das Vergessen und müssen mehr forciert werden”, betont Blimlinger.

