GRÜNE – TERMINE

Von 8. bis 13. Mai 2023

Montag, 8. Mai

11.50 Uhr: Justizministerin Alma Zadić nimmt am Treffen der deutschsprachigen Justizminister:innen teil. Ort: Hotel Loisium, Loisium Alle 2, 3550 Langenlois.

12 Uhr: Vizekanzler Werner Kogler, Klubobfrau Sigi Maurer, Sozialminister Johannes Rauch, Klimaschutzministerin Leonore Gewessler und Kunst-und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer nehmen am Gedenken an die Befreiung vom Nationalsozialismus und an die Beendigung des Zweiten Weltkrieges in Europa teil. Ort: Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien.

19.30 Uhr: Vizekanzler Werner Kogler, Klimaschutzministerin Leonore Gewessler, Justizministerin Alma Zadić und Kunst-und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer nehmen am Fest der Freude teil. Ort: Heldenplatz, 1010 Wien.

Dienstag, 9. Mai

17.15 Uhr: Klimaschutzministerin Leonore Gewessler nimmt am 75. Unabhängigkeitstag des Staates Israel teil. Ort: Palais Liechtenstein, Fürstengasse 1, 1090 Wien.

Donnerstag, 11. Mai

10 Uhr: Vizekanzler Werner Kogler nimmt an der Pressekonferenz anlässlich der Eröffnung der neugestalteten Pipeline teil. Ort: Pipeline auf Höhe „Langer Stein“ / ehemaliges Pumphaus, Bregenz.

11.00 Uhr: Klimaschutzministerin Leonore Gewessler nimmt am Treffen der deutschsprachigen Umweltminister:innen teil. Ort: Luxemburg.

Vizekanzler Werner Kogler und Klubobfrau Sigi Maurer nehmen an der Bodenseekonferenz 2023 zum Thema „Marktkräfte für die Klimawende" teil, die von Donnerstag, 11.5., bis Samstag, 13.5., stattfindet. Ort: Festspielhaus Bregenz, Platz der Wiener Symphoniker 1, 6900 Bregenz.

Freitag, 12. Mai

9 Uhr: Klimaschutzministerin Leonore Gewessler nimmt am Treffen der deutschsprachigen Umweltminister:innen teil. Ort: Luxemburg.

19 Uhr: Kunst-und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer ist Eröffnungsrednerin beim Festakt „300 Jahre Belvedere“. Ort: Oberes Belvedere, Prinz-Eugen-Straße 27, 1030 Wien.

Klimaschutzministerin Leonore Gewessler nimmt an der Bodenseekonferenz 2023 zum Thema „Marktkräfte für die Klimawende" teil. Ort: Festspielhaus Bregenz, Platz der Wiener Symphoniker 1, 6900 Bregenz.

