VP-Kugler/Hungerländer ad Einstellung des Gratis-Busses zum Gänsehäufel

Politik ist für die Menschen da - Der Bäderbus ist ein Muss

Wien (OTS) - Mit Dienstag startete die diesjährige Saison der Wiener Freibäder. Dabei gilt das Gänsehäufel als das beliebteste Bad Wiens. Die Einstellung des Shuttleservice von der U1 Station Kaisermühlen direkt zum Eingang des Strandbades stößt dabei - verständlicherweise - auf Unverständnis.

„Badegäste ohne Parkpickerl können unter der Woche nicht entspannt baden. Am Wochenende sind die Parkplätze dann so zugeparkt, dass selbst Badegäste aus der Donaustadt keinen Parkplatz finden. Für beide Probleme ist der Bäderbus ins Gänsehäufel eine Lösung. Der Bus kommt aber nicht mehr: Hier wird gespart, wo es den Menschen in ihrer wohlverdienten Freizeit so sehr weh tut“, so die Bezirksparteiobfrau, Abg. z. NR. Gudrun Kugler in einer ersten Reaktion.

Es braucht eine vernünftige Lösung im Sinne der Bürger

Die MA44, als ehemaliger Betreiber des Busses, führte starke Schwankungen bei der Auslastung als Grund für dessen Einstellung an. Dazu die Gemeinderätin Caroline Hungerländer: „Stellt man den Bus ein, weil er an heißen Tagen zu voll und an kalten Tagen zu leer ist? Dass er an heißen Tagen überfüllt ist, zeigt ja, dass er benötigt wird! Wenn es deshalb Beschwerden gibt, sollte man ihn nicht einstellen, sondern häufiger fahren lassen. Besonders an regenfreien Tagen!“

„Politik ist für die Menschen da, nicht umgekehrt. Daher müssen vernünftige Lösungen gefunden werden. Aus diesem Grund wird die Volkspartei Donaustadt in der nächsten Bezirksvertretungssitzung einen eigenen Antrag, den Bäderbus betreffend, einbringen. Der Bäderbus ist ein Muss“, so Kugler abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Die Wiener Volkspartei

Mag. Peter Sverak

Leitung - Strategische Kommunikation

+43 664 859 5710

peter.sverak @ wien.oevp.at

https://wien.oevp.at