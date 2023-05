Diskussion um Zukunft der Region Neusiedler See nimmt Fahrt auf

Neue Online-Plattform zukunft-neusiedler-see.at und Start einer Veranstaltungsreihe

Eisenstadt (OTS) - Mit der Präsentation des Weißbuches „Das Ende des Neusiedler Sees? Eine Region in der Klimakrise. Herausforderungen. Perspektiven. Lösungen“, einer ungewöhnlich langen Trockenperiode und nicht zuletzt mit den aktuellen Meldungen über den behördlich untersagten Surfwettbewerb, hat die Diskussion um die Zukunft der Region Neusiedler See Fahrt aufgenommen. Der Neusiedler See beschäftigt mittlerweile das ganze Land. Wie diese von Landwirtschaft und Tourismus geprägte Region mit den großen Klima-Herausforderungen umgeht, könnte beispielhaft für ganz Österreich werden.

„Es gibt verschiedene Möglichkeiten wie unsere Zukunft aussehen kann. Als Leitbetrieb, der seit vielen Jahren eng mit der Region verbunden ist, sind wir stark an einer Zukunft interessiert, in der es die Region Neusiedler See geschafft hat, sich an die neuen Verhältnisse anzupassen und zu florieren“, bekräftigt Stefan Ottrubay, Direktionsrat der Esterhazy Privatstiftungen, „wir möchten sehr gerne dabei mithelfen, diese Zukunft zu gestalten.“

Neue Online-Plattform jetzt verfügbar

Daher sei es notwendig gewesen, eine breite, ehrliche Diskussion in Gang zu setzen. Die Präsentation des Weißbuches „Das Ende des Neusiedler Sees?“ war der Start. Nun geht es weiter. Seit kurzem ist die Website zukunft-neusiedler-see.at online. Sie soll nicht nur Fachleute zu Wort kommen lassen, sondern auch zur Diskussion einer ganzen Region über ihre eigene Zukunft als in der Klimakrise anregen. Im Blog der neuen Online-Plattform werden die Autoren des Weißbuches ebenso auf aktuelle Entwicklungen oder Fragen aus der Bevölkerung eingehen wie ausgewiesene Fachleute.

Start einer Veranstaltungsreihe

Die Diskussion über die Zukunft der Region Neusiedler See soll nicht nur Online, sondern auch im persönlichen Gespräch diskutiert werden. Nach Veranstaltungen in Wien und Trausdorf im Burgenland können Gemeinden, Vereine und Organisationen auf zukunft-neusiedler-see.at oder über kontakt @ zukunft-neusiedler-see.at Unterstützung für eigene Informationsveranstaltungen anfordern. Die nächste Veranstaltung für Information und Diskussion findet am 7. Juni in Weiden am See statt.

