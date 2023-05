SPÖ-Termine von 8. Mai bis 14. Mai 2023

Wien (OTS/SK) - MONTAG, 8. Mai 2023:

Plenarsitzung des Europäischen Parlaments in Straßburg (8.-11.Mai).

9.45 bis 10.30 Uhr SPÖ-Abgeordnete Petra Bayr moderiert die Diskussion zum Thema „Racism, intolerance and hate speech: why must we combat them, and how?" im Rahmen des Parliamentary seminar on countering hate speech and hate crime der No Hate Alliance (Parlament).

12.00 SPÖ-Bundespartei- und -Klubvorsitzende Dr.in Pamela Rendi-Wagner nimmt an der „Gedenkveranstaltung an die Befreiung vom Nationalsozialismus“ teil (Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 10101 Wien).

19.00 Im Rahmen der neuen Gesprächsreihe „Krieg und Klima“ findet ein Gespräch zwischen Monika Halkort mit Leonard de Klerk und Stavros Pantazopoulos zu „Environmental Accountability and Justice in the War in Ukraine“ statt. Nähere Informationen und Anmeldung zur Veranstaltung unter https://tinyurl.com/43nvfzt3 (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

DIENSTAG, 9. Mai 2023:

10.30 Uhr Anlässlich der Plenarsitzung des Europäischen Parlaments (8. bis 11. Mai) findet ein gemeinsames Pressegespräch der SPÖ-EU-Abgeordneten Andreas Schieder und Hannes Heide statt(Europäisches Parlament Straßburg, Raum WEISS N00401 und online via Webex: https://tinyurl.com/ynwbjwms).

MITTWOCH, 10. Mai 2023:

SPÖ-Abgeordnete Petra Bayr ist mit einer Delegation der Favoritner SPÖ-Frauen von 10. bis 14. Mai bei MEP Evelyn Regner im EU Parlament in Straßburg.

19.00 Im Rahmen der Gesprächsreihe „Dialoge für morgen“ findet ein Gespräch zwischen Philipp Blom und Nathalie Tocci

zu „A green an global Europe?“ statt. Nähere Informationen und Anmeldung zur Veranstaltung unter https://tinyurl.com/43nvfzt3 (Angewandte Interdisciplinary Lab, Georg-Coch-Platz 2, 1010 Wien (ehem. Postsparkasse)).

DONNERSTAG, 11. Mai 2023:

9.00 Uhr der Bundesrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Parlament, Bundesrats-Sitzungssaal).

19.00 Im Rahmen der Gesprächsreihe „Genial dagegen“ findet ein Gespräch zwischen Robert Misik und Ökonomin Isabella Weber zu „Das Gespenst der Inflation. Wie China der Schocktherapie entkam“ statt. Nähere Informationen und Anmeldung zur Veranstaltung unter https://tinyurl.com/43nvfzt3 (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

