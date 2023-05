CMS Österreich berät Hasslacher Gruppe bei Russland-Exit

Wien (OTS) - Die Hasslacher Gruppe hat ihren Russland-Standort in Malaya Vishera an die russische VLP-Gruppe verkauft. Juristisch umfassend beraten und begleitet wurde die österreichische Unternehmensgruppe bei ihrem Russland-Exit von den international erfahrenen Expert:innen der Anwaltskanzlei CMS Reich-Rohrwig Hainz.

Das Wiener CMS-Team unter der Leitung von Oliver Werner stand der Hasslacher Gruppe bei dieser rechtlich sensiblen und komplexen Transaktion in allen relevanten Themenbereichen zur Seite. Es wurde von der Verkäuferin sowohl mit der Koordination der Legal Teams, als auch mit der Strukturierung der Transaktion sowie der Organisation der Vertragsverhandlungen betraut. Aufgrund der russischen Gegensanktionen kam der regulatorischen Beratung eine besondere Bedeutung zu.



Oliver Werner, Partner bei CMS und Experte für Corporate/M&A sowie Compliance: „ Durch unsere umfassende Expertise auf dem Gebiet konnten wir hier einen wertvollen Beitrag zum Transaktionsabschluss leisten. Unsere Klientin war dadurch in der Lage, den Verkauf des Standorts trotz russischer Gegensanktionen rasch und effizient durchzuführen. Damit konnten wir erneut einen Exit aus Russland begleiten. Überhaupt konnten sich bisher alle von CMS beratenen Mandant:innen erfolgreich aus Russland zurückziehen. “



Zum CMS-Beratungsteam rund um Oliver Werner gehörten die Kartellrechts-Spezialist:innen Dieter Zandler und Vanessa Horaceck sowie der M&A-Experte Marco Selenic.



Die VLP Gruppe wurde von Forte Tax & Law beraten.

