Gedenken an Befreiung vom Nationalsozialismus und Beendigung des Zweiten Weltkrieges in Europa

Am 8. Mai in ORF 2, „Fest der Freude“-Schwerpunkt ab 6. Mai in ORF III

Wien (OTS) - Zum 78. Jahrestag überträgt ORF 2 am Montag, dem 8. Mai 2023, um 12.00 Uhr live aus dem Bundeskanzleramt das „Gedenken an die Befreiung vom Nationalsozialismus und an die Beendigung des Zweiten Weltkrieges in Europa “. Bundeskanzler Karl Nehammer und Vizekanzler Werner Kogler werden dabei Ansprachen halten. Fest- und Gedenkrednerin ist die Historikerin und Kriegsforscherin Barbara Stelzl-Marx. Den musikalischen Rahmen gestaltet ein Ensemble der Wiener Philharmoniker.

Auch ORF III (von 6. bis 8. Mai) und das ORF.at-Netzwerk widmen sich dem Gedenken – u. a. mit dem „Fest der Freude“ bzw. in der ORF-TVthek in der Rubrik „History“.

Fest der Freude in ORF III

Zum elften Mal jährt sich 2023 das „Fest der Freude“, das am 8. Mai die bedingungslose Kapitulation der Nationalsozialisten im Jahr 1945 feiert. Aus diesem Anlass präsentiert ORF III vom 6. bis 8. Mai einen umfangreichen Schwerpunkt, u. a. mit der Neuproduktion „Codename Spielwarenfabrik – Das Panzerwerk St. Valentin“ (20.15 Uhr) zum Auftakt. Am Samstag, dem 6. Mai, zeigt ORF III auch drei weitere „zeit.geschichte“ Produktionen: „Blutiger Boden, reiche Gewinne – Das Wirtschaftssystem der SS“ (21.05 Uhr), „Die letzten 100 Tage – Countdown zum Kriegsende“ (22.00 Uhr) und „Österreichs braune Flecken – Die Aufarbeitung der NS-Zeit nach 1945“ (23.05 Uhr). Am Sonntag, dem 7. Mai, überträgt „ORF III LIVE“ die „Internationale Befreiungsfeier KZ-Gedenkstätte Mauthausen“ (11.00 Uhr). Montag, der 8. Mai, steht programmatisch ganz im Zeichen des Tags der Befreiung, u. a. mit zahlreichen Dokumentationen (ab 8.55 Uhr). Höhepunkt des TV-Programms ist auch heuer das „Fest der Freude“, das am 8. Mai wieder live vom Wiener Heldenplatz übertragen wird („Der Festakt“ um 19.40 Uhr, „Das Konzert“ um 20.15 Uhr). Nach den Dokumentationen „Gegen den Befehl – Zivilcourage am Ende des Zweiten Weltkriegs“ (21.35 Uhr) und „Kriegsende in Österreich“ in zwei Teilen („Die Ostfront“ um 22.30 Uhr, „Die Westfront“ um 23.20 Uhr) beschließt Axel Cortis Spielfilmklassiker „Der Fall Jägerstätter“ (0.10 Uhr) den TV-Schwerpunkt.

Die Gedenkveranstaltung wird für gehörlose und hörbehinderte Zuschauer/innen im ORF TELETEXT auf Seite 777 sowie auf der ORF-TVthek mit Live-Untertitel angeboten. Weiters wird via Bild-in-Bild-Übertragung die Gebärdensprachdolmetschung aus dem Bundeskanzleramt zur Verfügung gestellt.

Gedenken im ORF.at-Netzwerk

Auch im Rahmen der aktuellen Berichterstattung des ORF.at-Netzwerks und des ORF TELETEXT wird ausführlich an die Befreiung vom Nationalsozialismus und an das Endes des Zweiten Weltkrieges in Europa erinnert sowie über Gedenkveranstaltungen informiert. Die ORF-TVthek bringt die ORF-TV-Übertragungen des Festakts aus dem Bundeskanzleramt und des „Fests der Freude“ live und on demand und stellt die weiteren Sendungen des Programmschwerpunkts bereit (sofern die entsprechenden Online-Lizenzrechte vorhanden sind). Auch persönliche Erinnerungen von „Österreichs Zeitzeuginnen und Zeitzeugen“ sind online zugänglich – in einem bereits 2016 gelaunchten Videoarchiv in der Rubrik „History“.

