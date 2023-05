„Bürgeranwalt“: Ärger über die Bank – wird die finanzielle Betreuung der betagten Mutter unnötig erschwert?

Am 6. Mai um 18.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Peter Resetarits präsentiert in der Sendung „Bürgeranwalt“ am Samstag, dem 6. Mai 2023, um 18.00 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Konflikt am Friedhof – darf man im Burgenland für Gräber Kaution verlangen?

Immer wieder werden Beschwerden an die Volksanwaltschaft herangetragen, weil Behörden seltsame Abgaben, Gebühren oder Entgelte verlangen. Mit Volksanwältin Gaby Schwarz wird diese Problematik anhand eines konkreten Falles aus St. Michael im Burgenland erörtert. Dort wurde eine „Kaution“ für Gräber verlangt. Aus Sicht der Volksanwaltschaft ist das nicht zulässig.

Mysteriöser Bunker am Privatgrundstück – was wurde bei der Öffnung gefunden?

Frau W. aus Vill in Tirol möchte eine verschlossene Bunkeranlage aus dem Zweiten Weltkrieg seit vielen Jahren von ihrem Grundstück entfernen lassen. Weder Bundesheer noch Polizei hätten sich aber für zuständig erklärt. Nach einem Bericht in der Sendung „Bürgeranwalt“ hat sich eine Munitionsbergungsfirma des Problems angenommen. Jetzt weiß man zumindest, was sich im Inneren des Bunkers befindet.

Ärger über die Bank – wird die finanzielle Betreuung der betagten Mutter unnötig erschwert?

Bürokratische Irrwege bei der Betreuung von Menschen, die Amtswege oder Bankgeschäfte nicht mehr allein bewältigen, werden regelmäßig in Mails an die Redaktion „Bürgeranwalt“ beschrieben. Ein Beispiel ist die Beschwerde von Frau H. Sie kümmert sich um ihre hilfsbedürftige Mutter, deren Ausweise verlorengegangen sind. Zitat: „Nach Rücksprache mit der Bank errichtete ich eine Vorsorgevollmacht UND eine Spezialbankvollmacht mit Identitätszeugen bei einem öffentlichen Notar (Kosten € 900,00). Dies sollte laut Notar einem Ausweis gleichgestellt sein. Die Bank verweigert mir jedoch weiterhin einen Zugang zum Bankkonto.“ Nachdem sich „Bürgeranwalt“ des Falles angenommen hat, gibt es eine Lösung.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at