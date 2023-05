Vesakh 2023

Der höchste buddhistische Feiertag Vesakh fällt heuer auf den 5. Mai

Wien (OTS) - Vesakh 2023 ist für die ÖBR ein besonderes Anlass, weil wir zugleich das Jubiläum der 40jährigen staatliche Anerkennung des Buddhismus in Österreich feiern. Neben den Vesakhfeierlichkeiten gab es schon einen großen gemeinsamen Feierakt in der Universität Wien im März, und zwei Tage vor Vesakh am Mittwoch 3. Mai einen Empfang durch die Frau Bundesministerin Raab gemeinsam mit Vertreter und Vertreterinnen anderer Religionen. Präsident Weissgrab betonte dabei die Dankbarkeit für diese Anerkennung aber zugleich auch die daraus abgeleitete große Verantwortung und Verpflichtung, heilsam für die Gesellschaft zu arbeiten.

Wir freuen uns auf viele persönliche Gespräche bei den vielen Vesakhfeierlichkeiten im ganzen Land.

