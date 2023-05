Mai-Programm im Nationalpark Thayatal

Von Smaragdeidechsen bis zur grenzüberschreitenden Radtour

St. Pölten (OTS/NLK) - Mit „Smaragdeidechsen auf Brautschau“ startet der Nationalpark Thayatal am Sonntag, 7. Mai, sein Exkursionsprogramm dieses Monats. Bei der um 9 Uhr am Parkplatz der Ruine Kaja startenden vierstündigen Tour in Begleitung einer Nationalpark-Rangerin sind neben der reinen Beobachtung der Tiere auch Fotoshootings leicht möglich. Am Samstag, 13. Mai, steht dann eine siebenstündige „Frühlingswanderung von Znaim nach Retz“ auf dem Programm. Treffpunkt ist um 8 Uhr am Bahnhof Retz, von dort geht es mit dem Zug nach Znojmo (Znaim) und in Folge in Begleitung eines Nationalpark-Rangers durch alte Grenzdörfer und vorbei an südmährischen Kulturdenkmälern und verborgenen Bunkeranlagen über ausgedehnte Weinlandschaften und Heideflächen zurück nach Retz.

„Früh am Morgen“ aufstehen heißt es am Sonntag, 21. Mai, wenn sich anlässlich des Europäischen Tags der Parke bei einer um 6 Uhr startenden vierstündigen Tour entlang der Thaya Biber, Schwarzstörche, Fischotter und andere um diese Uhrzeit aktive Tiere bei der Nahrungssuche oder ihren Wanderungen beobachten lassen; Treffpunkt ist am Parkplatz der Ruine Kaja. Schließlich führt eine achtstündige „Radtour entlang des ehemaligen Eisernen Vorhanges“ am Sonntag, 28. Mai, vom Bahnhof Retz aus durch die Wälder des Thayatals, über die Heide, am Rand weitläufiger Felder und vorbei an Weinbergen zu geschichtsträchtigen Bauten, alten Kultstätten und beeindruckenden Aussichtspunkten; Beginn ist um 9.30 Uhr.

Nähere Informationen und Anmeldungen beim Nationalpark Thayatal unter 02949/7005, e-mail office @ np-thayatal.at und www.np-thayatal.at.

