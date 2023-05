„Sport am Sonntag“ mit Dominic Thiem im großen Interview und auf Besuch bei Carina Wenninger in Rom

Am 7. Mai um 18.00 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Boris Kastner-Jirka präsentiert „Sport am Sonntag“ am 7. Mai 2023 um 18.00 Uhr in ORF 1 mit folgenden Themen:

Dominic Thiem – Der Tennis-Star im großen Interview

Drei Wochen vor den French Open spricht Österreichs Nummer 1 über seinen schwierigen Weg zurück, sein neues Team und sein Lieblingsturnier.

Eishockey – Bernhard Starkbaum & Ali Wukovits live zu Gast

Bei der WM in Finnland will Österreich gegen die Top-Nationen bestehen und erneut den Klassenerhalt schaffen.

Carina Wenninger – Karriereende als Meisterin

Mit der AS Roma holte Carina Wenninger in ihrer letzten Saison den Meistertitel. „Sport am Sonntag“ besuchte die 127-fache Teamspielerin in Rom.

Thomas Silberberger – Die Konstante im Trainer-Karussell

10 Jahre Trainer in Wattens – der bodenständige Tiroler als Anachronist im schnelllebigen Fußballgeschäft.

Snooker – Der Weltmeister in Wien

Der Belgier Luca Brecel hat mit seinem Titel bei der Snooker-WM Geschichte geschrieben. Dieses Wochenende spielt er in Wien.

Der 10. Wings for Life World Run

Das Jubiläum eines weltweit erfolgreichen Events – nach wie vor nach dem Motto „Wir laufen für alle, die es nicht können!“

