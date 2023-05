22. Sommerakademie Motten

„Blick nach vorn“ ab 6. Mai

St.Pölten (OTS) - Unter dem Titel „Blick nach vorn“ bietet die 22. Auflage der von Alf Krauliz geleiteten Sommerakademie Motten von morgen, Samstag, 6. Mai, bis Sonntag, 10. September, mit bewährten und neuen Seminaren, Talks, Exkursionen, Kulturfahrten, Wanderungen, Konzerten, Lesungen und Vernissagen wieder ein reichhaltiges Programm, um Körper, Geist, Seele und Sinne in Schwung zu bringen. Die offizielle Eröffnung am 7. Juni steht unter dem Motto „Die Welt ordnet sich neu“ und umfasst u. a. einen Vortrag von Dr. Monika Haeseler-Pastner samt anschließender Diskussion, einen Auftritt der Good-Time-String-Band Blue Water Iris featuring Lena Kuchling und Kabarett von Clemens Maria Schreiner mit „Das Beste vom Guten“.

Neu sind heuer u. a. das Seminar „Anleitungen zu einer positiven Lebensführung“ mit Dr. Monika Haeseler-Pastner (ab 6. Mai), ein Nähworkshop mit Ingrid Chladek (ab 9. Juni), eine Erlebniswanderung rund um Röschitz mit Johannes Tuzar (am 11. Juni), „Geheimnisvolle Kräfte der Steine + Mineralien“ mit Christian Galko (ab 23. Juni), „Die Kunst des Schmiedens“ mit Nikolaus Frühwirth (ab 14. Juli), eine „Magical Mystery Tour“ über die Grenze mit Günter Lintner (am 29. Juli) und „Top Brain & Mind“ mit Ludwig Szaga-Doktor und Silvia Degenhart (ab 8. September).

Wieder im Programm sind u. a. die „Wanderung zu den Steinen, die erzählen“ mit Alf Krauliz (am 20. Mai), „Mit dem Boot auf der Moldau“ (am 16. Juni), der Tanzworkshop „Latin Love“ mit Anke Obermayer (ab 7. Juli), Pantomime und Clownerie mit Nina Hlava (ab 25. August) sowie ein Besuch der Erdställe und Kreisgänge in Ulrichschlag (am 9. September).

Dazu kommen Lesungen von Thomas Sautner (am 3. Juni) und Fritz Schindlecker (am 2. September), ein Konzert der Travel Diaries (am 22. Juli) und eine auch nach Tschechien führende Fotosafari mit Andreas Biedermann (ab 12. Mai). Ergänzt wird das Programm u. a. durch eine neue Route der Kulturfahrt zu Gärten und Schlössern in Südböhmen mit Martina Petrová (am 15. Juli), die Waldviertler Aktivtage „BURN!“ (ab 19. Juli), ein Malseminar von Katerina Teresidi (ab 18. August) und den Workshop „Rostkultur“ mit Franz Seitl (ab 8. September).

Nähere Informationen, das detaillierte Programm und Anmeldungen unter 02862/52454 und 0699/12659688, e-mail alf.krauliz @ ideen-ei.com und www.sommerakademiemotten.at.

