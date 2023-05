SPÖ-EU-Delegation in Auschwitz-Birkenau - Gedenken, erinnern, niemals vergessen!

EU-Sozialdemokrat*innen plädieren für eine stärkere europäische Erinnerungskultur

Wien (OTS/SK) - Im Rahmen der externen S&D-Fraktionssitzung in Polen besuchen die EU-Abgeordneten der S&D-Fraktion im EU-Parlament heute die Gedenkstätte im ehemaligen Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau und das zugehörige Museum. Der 5. Mai ist der Gedenktag gegen Gewalt und Rassismus im Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus in Österreich. Die SPÖ-EU-Abgeordneten Andreas Schieder, Evelyn Regner, Günther Sidl, Theresa Bielowski und Hannes Heide bekennen sich zu einer starken europäischen Erinnerungskultur: „Viele Österreicher*innen wurden hier in Auschwitz-Birkenau Opfer des Naziterrors und viele Österreicher*innen wurden hier zu Täter*innen im Dienste des Naziterrors. Als österreichische, sozialdemokratische EU-Abgeordnete ist es unsere tiefste Überzeugung, dass wir die Erinnerung an die Verbrechen des Nationalsozialismus und die entscheidende Rolle Österreichs dabei für immer wachhalten müssen. Es ist passiert, folglich kann es wieder passieren. Wir dürfen niemals vergessen. Es gibt nur noch wenige Menschen, die als Zeitzeug*innen über diese Schreckensjahre berichten können. Umso wichtiger sind Gedenkstätten und Museen wie in Auschwitz-Birkenau. Nirgendwo sonst wird das Ausmaß und die Unmenschlichkeit besser erfahrbar als in den Stätten der Vernichtung, in den nationalsozialistischen Arbeits-, Konzentrations- und Todeslagern, in denen Millionen Unschuldige aufgrund ihrer Herkunft, ihres Glaubens oder ihrer Überzeugung von den Nationalsozialistinnen und Nationalsozialisten ermordet wurden.“ ****

In diesem Jahr haben die SPÖ-EU-Abgeordneten und über 100 weitere MEPs in einem von Domenec Ruiz Devesa und Hannes Heide initiierten Brief eine EU-Aktion vorgeschlagen, um allen jungen Menschen in Europa im Rahmen ihrer Schulausbildung zumindest einmal den Besuch eines nationalsozialistischen Vernichtungs- oder Konzentrationslagers zu ermöglichen. Er ist online abrufbar: https://tinyurl.com/5b8ck43y (Schluss) up

