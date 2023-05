ÖH: Studierendenwohnheime müssen leistbar bleiben

Energiekosten müssen auch für Wohnheime gesenkt werden

Wien (OTS) - Die Österreichische Hochschüler_innenschaft (ÖH) zeigt sich besorgt über die Situation von Studierenden in Wohnheimen. Die Teuerungskrise mit Inflationsraten von 10 Prozent und mehr hält nun schon seit fast einem Jahr an, auf die Miet- und Energiepreise wirken sich diese Zahlen besonders stark aus. In Studierendenheimen ist die Lage besonders dramatisch, wie Keya Baier aus dem Vorsitzteam erklärt: “Zwar hat die Regierung eine Strompreisbremse eingeführt, davon sind aber die meisten Studierenden in Wohnheimen ausgeschlossen. Die Mieten dort steigen umso stärker.” Das liegt daran, dass die Strompreisbremse nur für kleine Haushalte mit direkten Energielieferverträgen gilt, in Studierendenheimen jedoch meist die Betreiber_innen die Verträge für ganze Heime abschließen. Gleiches gilt auch für den Energiekostenausgleich.

Die ÖH erwarte sich nun endlich Antworten von der Regierung, wie Sara Velić aus dem Vorsitzteam klarstellt: “Seit Monaten gibt es keine Lösungen für die betroffenen Studierenden. Es braucht jetzt endlich auch eine Regelung für die Strompreisbremse, die Wohnheime nicht ausschließt!” Neben der Ausweitung der Strompreisbremse fordert die ÖH auch eine ähnliche Maßnahme zum Energiekostenausgleich für Studierende in Wohnheimen. “Viele Wohnheime sind gemeinnützig betrieben und haben daher ohne Hilfe der Regierung gar keine andere Möglichkeit, als die Mieten zu erhöhen. Deshalb braucht es jetzt rasch Unterstützung!” Die ÖH fordert insbesondere, dass die gemeinnützig betriebenen Wohnheime durch politische Maßnahmen nicht in ökonomische Schieflagen geraten.

Ein großer Teil der Studierenden lebt in Wohnheimen. Die ÖH hat diese immer im Blick und ist auch Anlaufstelle bei Fragen oder Problemen in Studierendenheimen. Boryana Badinska macht deshalb gerade Studierende in Wohnheimen auf die anstehenden Wahlen aufmerksam: “Von 9. bis 11. Mai sind ÖH-Wahlen. Für ein starke Vertretung bitte ich euch deshalb, nutzt euer Wahlrecht und geht wählen!”

Rückfragen & Kontakt:

ÖH - Österreichische Hochschüler_innenschaft

Paul Benteler

Pressesprecher

+43 676 88852212

paul.benteler @ oeh.ac.at

http://www.oeh.ac.at/