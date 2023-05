Toto: Zwei Dreizehner, und jetzt Garantie 13er mit 100.000 Euro

Jackpot in der Torwette erreicht die 50.000 Euro Marke

Wien (OTS) - Nachdem der Toto Sechsfachjackpot am vergangenen Wochenende zweimal geknackt wurde, gab es jetzt in der Runde 18A wiederum zwei Dreizehner. Ein Steirer und ein Salzburger waren jeweils per Systemschein erfolgreich und gewannen je rund 1.700 Euro.

Die Österreichische Fußball Bundesliga geht in die finale Phase, und Toto trägt diesem Umstand mit einem „Garantie 13er“ in der nächsten Runde Rechnung: Der Dreizehner Gewinnrang der Runde 18B wird von Toto auf exakt 100.000 Euro aufdotiert.

In der Torwette geht der Jackpot im ersten Rang in eine weitere Runde. Da es erneut keine fünf richtigen Ergebnisse gegeben hat, wird die Höhe des Jackpots in der nächsten Runde die 50.000 Euro Marke übersteigen.

Annahmeschluss für die Runde 18B ist am Samstag um 15:20 Uhr.

Quoten der Toto Runde 18A

2 Dreizehner zu je EUR 1.665,00 104 Zwölfer zu je EUR 17,20 488 Elfer zu je EUR 0,80 1.516 Zehner zu je EUR 0,50 465 5er Bonus zu je EUR 0,70

Der richtige Tipp: 2 2 1 1 1 / X 1 1 2 1 1 1 2 X X 1 2 1

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 49.056,48 Torwette 2. Rang: JP im Topf bleiben EUR 492,77 Torwette 3. Rang: 4 zu je EUR 153,90 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 166.946,44

Torwette-Resultate: 1:+ 2:+ +:1 1:0 1:0

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Günter Engelhart

01 / 790 70 / 31910

Gerlinde Wohlauf

01 / 790 70 / 31920



https://www.lotterien.at

https://www.win2day.at