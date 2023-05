FPÖ – Nepp: Räuber Rathausplatz treibt Wiener in die Armut

Entlastungspaket für die Bundeshauptstadt ist das Gebot der Stunde

Wien (OTS) - Ein echtes Entlastungspaket für die Bundeshauptstadt fordert der Wiener FPÖ-Chef, Stadtrat Dominik Nepp: „Einer aktuellen Studie des Sozialministeriums zufolge können sich 1,5 Millionen Österreicher die Wohn- und Energiekosten nicht mehr leisten. In Wien dürfte die Lage besonders prekär sein, da vor allem die Mieten im Gemeindebau, in dem über 500.000 Menschen leben, drastisch gestiegen sind. Zudem hat Bürgermeister Ludwig nicht davor zurückgeschreckt, die städtischen Gebühren heuer massiv zu erhöhen.“ Auch die immer noch viel zu hohen Preise der Wien Energie sorgen für Not bei den Bürgern: „Während sich die Energiemärkte entspannt haben und überall die Preise gesenkt wurden, sehen sich Wiener Haushalte und Unternehmen immer noch mit horrenden Strom- und Gasrechnungen konfrontiert. Bürgermeister Ludwig ignoriert seine Verantwortung für diese Teuerungen komplett und greift den Bürgern noch weiter in die Tasche. Ich fordere von der Wiener Stadtregierung endlich ein echtes Entlastungspaket auf den Weg zu bringen, um die Menschen vor einer drohenden Armut zu bewahren. Es ist höchste Zeit zu handeln, anstatt sich über fehlende Maßnahmen des Bundes zu alterieren. Es ist Zeit für eine Politik mit Herz.“

