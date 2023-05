„Hans und die Bohnenranke“ am 7.5. im Bezirksmuseum 8

Wien (OTS/RK) - Das Team des Kultur-Vereines „grossundklein“ kommt am Sonntag, 7. Mai, einmal mehr in das Bezirksmuseum Josefstadt (8., Schmidgasse 18) und veranstaltet dort für Kinder von 3 bis 8 Jahren ein „Mitmach-Konzert“. Beginn der Matinee ist um 10.00 Uhr. Nach einem Besuch der Kleinen in der „Bastelstube“ startet um 10.30 Uhr die vergnügliche Aufführung des Märchens „Hans und die Bohnenranke“. Von Zaubersprüchen und mysteriösen Schlössern bis zu magischen Bohnen und goldenen Eiern reicht das fesselnde Programm und dazu ertönt klassische Musik auf kindgerechte Art. Erzählungen, Gitarren- und Geigenklänge, Gesänge, Spiele, Rätsel und sonstige Elemente sorgen für ein „Ganzheitliches Erlebnis“. Nach dem Konzert dürfen die jungen Besucher*innen mit Hilfe der Profis die verwendeten Instrumente selber ausprobieren. Karten: 12 Euro pro Person. Mehr Informationen und Anmeldungen: Telefon 0660/581 33 96 bzw. E-Mail office@grossundklein.info.

Auskünfte über das Museum (Öffnungszeiten, Schaustücke, Kultur-Angebote, u.v.a.) erhalten Interessierte von der ehrenamtlichen Leiterin, Maria Ettl: Telefon 403 64 15. Zuschriften per E-Mail an die Bezirkshistorikerin: bm1080@bezirksmuseum.at.





