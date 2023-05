ÖAMTC: Staus ab Sonntagmittag in Wien

Wings for Life Run

Wien (OTS) - Am Sonntag (07. Mai) werden großräumige Sperren wegen des Wings for Life Runs in Teilen Wiens zu Umleitungen und Staus führen. Gleich vorweg der ÖAMTC-Tipp: Alle Stadtautobahnen sind zu jeder Zeit frei befahrbar.

Die Route im Detail

Rathausplatz – Ring – Franz-Josefs-Kai - Ring – Operngasse -Friedrichstraße – Linke Wienzeile – Gumpendorfer Gürtel – Mariahilfer Gürtel – Mariahilfer Straße – Babenbergerstraße – Ring -Hohenstaufengasse - Liechtensteinstraße – Alserbachstraße – Roßauer Lände - Franz-Josefs-Kai – Uraniastraße – Obere Weißgeberstraße -Dampfschiffstraße – Weißgerberlände – Erdberger Lände – Ludwig-Kößler-Platz – Stadionbrücke – Stadionallee – Lusthausstraße – Prater Hauptallee – Praterstern – Lassallestraße – Reichsbrücke – Wagramer Straße (Gegenfahrbahn) – Arbeiterstrandbadstraße – Am Rollerdamm – Steinitzsteg – Donauinsel Richtung NÖ.

Zeit- und abschnittsweise Sperren auf der gesamten Strecke

So werden etwa der Ring zwischen Operngasse und Schottengasse von 10:00 bis 15:30 Uhr und die Linke Wienzeile zwischen Getreidemarkt und Gürtel sowie der Innere Gürtel selbst zwischen Linke Wienzeile und Mariahilfer Straße von 12:45 bis 14:15 Uhr nicht befahrbar sein.

Die ÖAMTC-Expert:innen empfehlen, wie beim Vienna City Marathon, die Stadtautobahnen zu nutzen. Bei Fahrten in die Innenstadt bieten sich die U-Bahnen an.

Aktuelle Verkehrsinformation in der ÖAMTC-APP mit Traffic Alert zur Überwachung täglicher Routen: www.oeamtc.at/apps bzw. www.oeamtc.at/trafficalert und auf der ÖAMTC-Homepage:

www.oeamtc.at/verkehrsservice

(Schluss)

Lasser/Römer

Rückfragen & Kontakt:

ÖAMTC-Kommunikation Mobilitätsinformationen

+43 1 71199 21795

mi-presse @ oeamtc.at

www.oeamtc.at