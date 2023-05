CREDITREFORM: Pressekonferenz zu den Unternehmensinsolvenzen in Europa, inkl. aktuelle Trends in Österreich

Wien (OTS) - 2022 ist das Jahr einer Trendwende bei den Unternehmensinsolvenzen in Europa. Die zahlreichen sich überlagernden Krisen haben den Betrieben in Deutschland, Österreich und im Rest Europas deutlich zugesetzt. Viele Anzeichen sprechen dafür, dass dies der Beginn eines längerfristigen Trends bei den Insolvenzzahlen ist. Creditreform als Europas größte Gläubigerschutzorganisation wird die Ergebnisse der Studie „Unternehmensinsolvenzen in Europa, Jahr 2022“ inkl. der aktuellen österreichischen Entwicklung im Rahmen einer internationalen digitalen Pressekonferenz am Donnerstag, 11. Mai 2023 um 09:00 Uhr präsentieren und zur Verfügung stellen.

Ihre Gesprächspartner sind

Patrick-Ludwig Hantzsch, Leiter Wirtschaftsforschung

Verband der Vereine Creditreform e.V., Neuss

Mag. Gerhard M. Weinhofer, Geschäftsführer

Österreichischer Verband Creditreform, Wien

