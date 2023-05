Herbert Kickl im C 3- “Business Talk“: „Bei Platz 1 für die FPÖ gehe ich von Regierungsauftrag durch Bundespräsident Van der Bellen aus“

Wien (OTS) - In seiner Event-Reihe “Business Talk“ von C 3-Communications-Connecting-Consulting präsentiert Geschäftsführer Thomas Prantner Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Medien und Gesellschaft und diskutiert mit ihnen über aktuelle Themen, ihre Pläne und Ziele. Am Donnerstag, dem 4.Mai 2023 war FPÖ-Chef und Klubobmann Herbert Kickl Wiens zu Gast, das Gespräch fand im Clubraum des „Managementclub“ in Wien, in der Kärntner Straße, statt. Die Begrüßung übernahm Axel Ganster (Geschäftsführer PR:AG).

Abg. z. NR Herbert Kickl, geboren am 19.Oktober 1968, ist seit fast 30 Jahren in der Politik, er war Generalsekretär der FPÖ, Innenminister, langjähriger Klubobmann und seit 2021 ist er Bundesparteiobmann der FPÖ. Er führte die Partei zu großen Wahlerfolgen bei den vergangenen Landtagswahlen und liegt mit der FPÖ in aktuellen Nationalratswahl-Umfragen auf Platz 1.

FPÖ-Parteiobmann Herbert Kickl zu möglicher Kanzlerschaft, Koalitionen und Reformen für Österreich

Im Mittelpunkt des Gesprächs mit Thomas Prantner standen das Umfragehoch der FPÖ, die Nationalratswahlen 2024 und mögliche Koalitionen danach. FPÖ-Chef Kickl sagte, er gehe davon aus, dass er – für den Fall, dass seine Partei den 1. Platz erreichen werde - von Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit der Regierungsbildung beauftragt werde. Sollte die FPÖ in der nächsten Bundesregierung vertreten sein, müssten zahlreiche Reformen für Österreich umgesetzt werden, wie etwa in der Sozial- und Wirtschaftspolitik, am Arbeitsmarkt und im Bereich Energie und Infrastruktur, so Kickl.

Weitere Themen des Gesprächs mit Herbert Kickl waren ein Rückblick auf seine langjährige Zusammenarbeit mit den früheren FPÖ-Chefs Jörg Haider und Heinz Christian Strache, Hintergründe rund um das Ibiza-Video und die darauffolgenden politischen Ereignisse und die Wahlerfolge der FPÖ bei den Landtagswahlen. Außerdem gab der FPÖ-Bundesparteiobmann Einblicke in sein Leben abseits der Politik, seine sportlichen Aktivitäten und seine Einstellung. zu Glaube und Kirche.

Prominente Gäste aus Wirtschaft, Industrie und Medien

Rund 60 Besucher/innen kamen zum C 3-Business Talk mit FPÖ-Parteiobmann Herbert Kickl, u.a. Gernot Bauer (profil), Oliver Brosch (NÖ.Landesregierung), Johannes Bruckenberger (APA), Anton Cermak (Geschäftsführer Beacon Invest), Medical Media-Geschäftsführer Wolfgang Chlud, Beatrice Cox-Riesenfelder (IAA), Christian Eder (ORF-Technik), Harald Fidler (Standard), DDSG-Chef Wolfgang Fischer, Klaus-Peter Fröhlich (ORF), Medienmanager Richard Grasl (Kurier und profil), Fritz Grillitsch (Unternehmer), Gerald Grünberger (VÖZ-Geschäftsführer), ORF-Stiftungsrat Niki Haas, Johanna Hager (Kurier), Martin Hagleitner (Austria Email), Michael Jungwirth (Kleine Zeitung), Alexandra Koncar (Agentur ah-life), Christoph Kotanko (OÖN), Heimo Lepuschitz (Berater), CEO Alexander Lena (Oprem), Andreas Lenzinger (UNIQA), Medienmanager Hans Mahr, Patrick Minar (Casinos Austria), Christina Nageler (IGEPHA), ORF-Publikumsrätin Barbara Nepp, IV-Generalsekretär Christoph Neumayer, Harald Pfannhauser (ORF-Kommunikation), Christian Pöttler (ECHO-Medienhaus), Ulrike Rauch-Keschmann (Sektionschefin), Michaela Schellner (Gewinn), Richard Schweger (Unternehmer), Christian Schwei (APA), Wolfgang Sztatecsny (Geschäftsführer), Abg. z. NR Harald Stefan (FPÖ), Dieter Steup (Steup Realitäten), Michael Tiroch (Krone-TV), Rechtsanwalt Markus Tschank, Wolfgang Tüchler (Geschäftsführer), Harald Uidl (Beacon Invest), Christian Vonach (iSKI), Herausgeber und Chefredakteur Georg Wailand (Gewinn und Kronen Zeitung), der Wiener ORF-Landesdirektor Edgar Weinzettl, Philipp Wolfram (NÖ.Landesregierung), Martin Wurnitsch (Horizont), und ORF III-Geschäftsführerin Kathrin Zierhut-Kunz.

