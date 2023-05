Mauthausen-Befreiung – Rendi-Wagner: „Gewalt und Rassismus entgegentreten – Gemeinsam für pluralistische Gesellschaft kämpfen“

Deutsch: „Regierung gefordert, Aktionsplan gegen Rechtsextremismus endlich umzusetzen und Rechtsextremismusbericht vorzulegen“

Wien (OTS/SK) - Am Jahrestag der Befreiung des KZ Mauthausen, dem Gedenktag gegen Gewalt und Rassismus, gedenken SPÖ-Bundesparteivorsitzende Dr.in Pamela Rendi-Wagner und SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch der Opfer des Nationalsozialismus und bekräftigen den vollen Einsatz für Demokratie, Freiheit und Grundrechte. „Es ist unsere gemeinsame Verantwortung, Hass und Hetze, Diffamierung und Ausgrenzung, Gewalt und Rassismus mit aller Kraft entgegenzutreten und couragiert für eine gerechte und pluralistische Gesellschaft zu kämpfen – jeden Tag“, sagt Rendi-Wagner. Die nationalsozialistischen Gräueltaten, die zu unfassbarem Leid und Elend geführt haben, dürfen niemals vergessen werden, so Rendi-Wagner, die mahnt, aus der Geschichte die richtigen Lehren zu ziehen: „Freiheit und Demokratie sind nichts Selbstverständliches, sondern müssen jeden Tag aufs Neue erkämpft werden. Menschlichkeit bewahren, Grundrechte verteidigen, Demokratie stärken – das ist unser Pflicht“, so Rendi-Wagner heute, Freitag, gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

„Der Nationalsozialismus ist nicht in großen, sondern in vielen kleinen Schritten gekommen, aus Worten wurden Taten“, sagt Deutsch, für den klar ist: „Wir müssen den Anfängen wehren und klare Kante zeigen, wenn der Grundkonsens unserer Republik, Humanität und Solidarität, in Frage gestellt und gehetzt, gespalten und zu Gewalt aufgerufen wird.“ Die türkis-grüne Bundesregierung ist gefordert, bei der Bekämpfung des Rechtsextremismus in die Gänge zu kommen: „Die Anzahl der rechtsextremen Straftaten ist nach wie vor auf einem besorgniserregend hohen Niveau. Die Bundesregierung darf die Augen nicht verschließen, sondern muss endlich den vom Nationalrat beschlossenen Aktionsplan gegen Rechtsextremismus umsetzen und den Rechtsextremismusbericht vorlegen“, so Deutsch. (Schluss) ls/mb

