Aviso: Hybride Pressekonferenz & Präsentation der Sicherheitsstudie 2023 am 9. Mai in Wien

Bundeskriminalamt und Handelsverband präsentieren am 9.5. die neuesten Zahlen zu den Themen Ladendiebstahl, Falschgeld, Cybercrime & Betrug im eCommerce.

Wien (OTS) - Ladendiebstähle verursachen im österreichischen Handel einen jährlichen Schaden von rund 500 Mio. Euro. Aber auch Raubüberfälle, Falschgeld, Vandalismus und Bandenkriminalität zählen zu den Sicherheitsrisiken im stationären Handel. Hinzu kommen neue Gefahren, die mit dem Aufstieg des Onlinehandels einher gehen. Cybercrime und Bestellbetrug verzeichnen seit Jahren starke Zuwachsraten. 2022 wurde in der Kriminalstatistik im Bereich der Cybercrime ein Höchstwert von 60.195 Anzeigen verzeichnet. Besonders der Online-Handel ist von Betrugsdelikten stark betroffen. Die negativen Auswirkungen der Teuerung erhöhen das Risiko zusätzlich.

Ähnlich ist die Situation auf Konsumentenseite: Jede/r Zweite schätzt die Gefahren im eCommerce als hoch ein. Für Online-Shopper:innen zählt Sicherheit mittlerweile zu den wichtigsten Kaufkriterien. Doch die Abwehr von Datendiebstahl, Identitätsmissbrauch und Bestellbetrug stellt Webshops und Marktplätze vor immer größere Herausforderungen. Vor allem KMU-Händler zählen zu den beliebtesten Zielen von Hackern und Betrüger:innen, da viele davon ausgehen, kleine Webshops seien nicht ausreichend geschützt.

Worauf müssen Händler achten, damit das stationäre Geschäft und der Webshop nicht nur florieren, sondern vor allem auch sicher sind?

Mit welchen Methoden agieren die Kriminellen und wie können sich die Unternehmen vor Angriffen schützen?

agieren die Kriminellen und wie können sich die Unternehmen vor Angriffen schützen? Was sind die größten Sicherheitsrisiken im stationären Handel, was die häufigsten Betrugsformen im eCommerce?

im stationären Handel, was die im eCommerce? Wie sehr müssen (Online)Händler damit rechnen betrogen zu werden und wie hoch ist das Schadensausmaß ?

? Welche Zahlungsoptionen bieten größtmöglichen Schutz, welche zählen zu den Risikofaktoren?

bieten größtmöglichen Schutz, welche zählen zu den Risikofaktoren? Was bringen Identitäts- und Bonitätsprüfungen ?

? Wie sinnvoll sind eCommerce Gütesiegel wie das Trustmark Austria?

wie das Trustmark Austria? Wie unterstützt das Bundeskriminalamt und was benötigt die Polizei im Schadensfall?

und was benötigt die im Schadensfall? Wie können Wirtschaft, Handel und Politik auf die Erkenntnisse der Sicherheitsstudie sinnvoll reagieren?

Diese und viele weitere Fragen beleuchten das Bundeskriminalamt und der österreichische Handelsverband in der brandneuen SICHERHEITSSTUDIE 2023, die wir Ihnen gerne am 9. Mai im Rahmen eines hybriden Pressegesprächs vorstellen möchten.

Ihre Gesprächspartner:

Manuel SCHERSCHER

Stellvertr. Direktor Bundeskriminalamt, Leiter der Initiative Gemeinsam.Sicher





Stellvertr. Direktor Bundeskriminalamt, Leiter der Initiative Gemeinsam.Sicher Rainer WILL

Geschäftsführer Handelsverband





Geschäftsführer Handelsverband Robert SPEVAK

Audit & Security METRO Österreich, Leiter des HV-Ressorts "Sicherheit im Handel"

Das Pressegespräch findet hybrid statt. Sie können entweder persönlich im Pressesaal des Handelsverbandes teilnehmen oder die PK online via Zoom verfolgen. Um teilnehmen zu können, melden Sie sich bitte zeitnah per Mail an: michaela.kroepfl@handelsverband.at

Hybride Pressekonferenz: Sicherheitsstudie 2023

(Virtuelle Teilnahme via Zoom möglich)

Datum: 09.05.2023, 09:00 - 10:00 Uhr

Ort: Handelsverband, Pressesaal

Alser Straße 45, 1080 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Handelsverband

Mag. Gerald Kühberger MA

Pressesprecher

+43 (01) 406 22 36 - 77

gerald.kuehberger @ handelsverband.at

www.handelsverband.at



Michaela Kröpfl, BA

Communications Managerin

+43 (01) 406 22 36 - 80

michaela.kroepfl @ handelsverband.at

www.handelsverband.at