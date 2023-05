AVISO: Europa-Gala / Verleihung des Europa-Staatspreises 2023 in den Wiener Sofiensälen am Dienstag, dem 9.5.2023

Wien (OTS) - Am Dienstag, dem 9. Mai 2023, lädt Europaministerin Karoline Edtstadler anlässlich des Europatages und der Verleihung des Europa-Staatspreises 2023 zur feierlichen Europa-Gala in die Wiener Sofiensäle. Die Festrede hält Bundespräsident Alexander Van der Bellen.

Der diesjährige Europa-Staatspreis zeichnet die innovativsten Projekte und Initiativen in den folgenden Kategorien aus: „Europa in der Gemeinde“, „Europa in der Bildung“, „Europa in Kunst & Kultur“, „Grenzenloses Europa“ sowie „Europa erklären“. Weitere Informationen zum Europa-Staatspreis finden Sie unter: www.europastaatspreis.at

Durch die Veranstaltung führt Roland Adrowitzer, der ehemalige Leiter des ORF-Korrespondentenbüros in Brüssel. Musikalisch begleitet die Europa-Gala das Jugendorchester der Europäischen Union (EUYO).



Termine für Medien:

14.30 Uhr

Beginn der Europa-Gala / Verleihung des Europa-Staatspreises 2023

FOTO- und FILMMÖGLICHKEIT während der Veranstaltung

anschließend

INTERVIEWMÖGLICHKEIT und gemeinsamer Ausklang

Ort: Sofiensäle, Marxergasse 17, 1030 Wien (Einlass ab 13.45 Uhr)

Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten sowie via Livestream unter www.bundeskanzleramt.gv.at/live übertragen.





HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME

Bitte weisen Sie beim Betreten des Veranstaltungsortes Ihre Zutrittsberechtigung (Dauerzutrittskarte, gültiger Presseausweis oder aktuelles Akkreditiv der Redaktion) vor.

