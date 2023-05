ÖH-Wahl-Start an Fachhochschulen: ÖH ruft Studierende zur Wahl auf

Nur eine starke Vertretung kann FH-Ausbau-Blockade des Ministeriums beenden

Wien (OTS) - Am Freitag und Samstag startet an einigen Fachhochschulen bereits die ÖH-Wahl. Beim vorgezogenen Wahltag haben die Studierenden dort die Möglichkeit, ihre Stimme persönlich bereits vor dem eigentlichen Wahltermin von 9. bis 11. Mai abzugeben. Die Österreichische Hochschüler_innenschaft (ÖH) ruft die Studierenden unter dem Motto “vote today, shape tomorrow” bei einer Fotoaktion am Freitagmorgen zur Wahl auf: “Nutzt die Möglichkeit zur Mitbestimmung und geht wählen! Je mehr Studierende zur Wahl gehen, desto stärker ist die Stimme der ÖH im Kampf um bessere Studienbedingungen”, adressiert Keya Baier aus dem Vorsitzteam die Studierenden an den Fachhochschulen.

Das Ministerium blockiert mit dem Forschungs- und Entwicklungsplan bis 2025/26 den dringend notwendigen Ausbau der Fachhochschulen. Der Kampf um zukunftsorientierte Fachhochschulen ist deshalb seit Monaten ein Schwerpunkt der ÖH. Mit einer umfangreichen Stellungnahme wurden dem Ministerium auch direkt umsetzbare Lösungen für einen Ausbau übermittelt. Sara Velić aus dem Vorsitzteam kritisiert den zuständigen Minister Polaschek direkt: “Obwohl die Nachfrage an den Fachhochschulen im Vergleich zu den anderen Sektoren am stärksten anwächst, zwingt Polaschek die FHs die nächsten zwei Jahre zum Sparkurs. Das verwehrt Studierenden den Zugang zum FH-Studium und ist schlichtweg sinnbefreit, wenn man bedenkt, dass gerade Absolvent_innen im sozial- und gesundheitswissenschaftlichen Bereich händeringend gesucht werden”

Während der ÖH-Wahl haben die Studierenden die Möglichkeit, ihre Vertretung zu stärken, damit die ÖH zukünftig eine noch lautere und gewichtigere Stimme am Verhandlungstisch sein kann. Die Pläne der ÖH sind besonders für den FH-Bereich groß, wie Boryana Badinska aus dem Vorsitzteam aufzählt: “Ausreichende Finanzierung für einen Ausbau der Studienplätze, bezahlte Praktika und gelockerte Anwesenheitsregeln sind besonders an den Fachhochschulen dringend notwendig. Damit die Studienbedingungen endlich verbessert werden, braucht es eine starke ÖH!”

