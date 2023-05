Oö. Volksblatt: "Nie mehr wieder" (von Dominik HENNERBICHLER)

Ausgabe vom 5. Mai 2023

Linz (OTS) - Es gibt nur noch wenige Augenzeugen, die über den Terror der Nazionalsozialisten berichten können. Generationen von Unterdrückten, Verfolgten, Angehörigen und andern Opfern – aber auch Mitläufer und Täter – haben in den vergangenen Jahrzehnten maßgeblich zur Aufarbeitung der Verbrechen, der Ursachenforschung und vor allem zur Gedenk-Kultur beigetragen. Bald wird es keine Zeitzeugen mehr geben. Die Möglichkeit Erlebtes aus erster Hand zu erfahren, ist damit Geschichte. Spätestens dann liegt es allein in unser aller Verantwortung, ihre Erinnerungen, ihre Erfahrungen, ihre mahnenden Worte und ihr Vermächtnis weiter zu tragen, künftige Generationen über die Geschichte und die Gefahren zu informieren und ihnen alle Erkenntnisse als warnende Beispiele zu präsentieren. Dabei sind nicht nur Gedenk-Vereine, Historiker oder Politiker gefordert, dafür zu sorgen, dass sich solche Verbrechen nicht mehr wiederholen. Es liegt zwar auch in der Verantwortung der Politik, die Rahmenbedingungen für eine angemessen Gedenkkultur und weitere Aufarbeitung der Geschichte zu schaffen. Am Ende braucht es aber jeden einzelnen Bürger, damit sich die Geschichte nie mehr wiederholt. Ewiggestrigen Ideologien muss mit Wissen und Menschlichkeit entgegnet werden.

