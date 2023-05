Grüne begrüßen Unterstützung für Exkursionen zu Gedenkstätten

Hamann und Blimlinger erfreut über die Umsetzung einer langjährigen Forderung

Wien (OTS) - Ab dem kommenden Schuljahr wird der Besuch von Gedenkstätten durch Schulklassen mit insgesamt 1,5 Mio. Euro jährlich unterstützt. Für jede Exkursion gibt es 500 Euro für Fahrtkosten und Führungen. „Es ist für Schülerinnen und Schüler wichtig, dass sie Gedenkstätten als Ergänzung zum Unterricht besuchen. Dies darf nicht an fehlendem Geld scheitern“, zeigt sich die Bildungssprecherin der Grünen, Sibylle Hamann, erfreut. „Was nun für die 8. Schulstufe möglich gemacht wird, sollte in Zukunft jedoch auch auf andere Schulstufen ausgedehnt werden“, sieht Hamann noch weiteren Bedarf.

Der Besuch von Gedenkstätten wird von museumspädagogischen Profis begleitet und durchgeführt. Gedenkkultur ist ein wesentlicher Teil des umfassenden Bildungsauftrags im Zusammenhang mit Nationalsozialismus und seiner Nachgeschichte in der Zweiten Republik. Bereits jetzt bietet die Plattform _erinnern.at_ zahlreiche Vermittlungsangebote, wissenschaftliche Studien und Unterrichtsmaterialien an. „Wichtig dabei ist, dass bei der Vermittlung auf die Diversität der Jugendlichen und auf ihren unterschiedlichen Erfahrungshintergrund Rücksicht genommen wird“, fasst Hamann die Herausforderung zusammen.

Durch das Unterstützungsprogramm werden nun Exkursionen in die KZ-Gedenkstätte Mauthausen und Gusen, sowie in die ehemaligen Außenlager Ebensee und Melk finanziert. „In einem nächsten Schritt müssen jedenfalls alle Gedenkstätten und nicht nur jene, die dem Bund zuzurechnen sind, einbezogen werden, insbesondere jene mit lokalen oder regionalen Bezügen. Ob die Gedenkstätte 'Garten der Erinnerung' in Frauenkirchen im Burgenland, der Lern- und Gedenkort Schloss Hartheim, das Zeitgeschichte Museum und die KZ-Gedenkstätte Ebensee beide in Oberösterreich oder der Peršmanhof in Bad Eisenkappl/Železna Kapla-Bela in Kärnten“, mahnt die gedenkpolitische Sprecherin der Grünen, Eva Blimlinger, ein.

