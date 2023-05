Gutau, das Mekka des Blaudrucks

Gutau/Mühlviertel (OTS) - Der Färbermarkt Gutau zählt seit Jahren zu den schönsten Kunsthandwerksmärkten Österreichs. Auch heuer wird die kleine Mühlviertler Marktgemeinde Gutau zum Treffpunkt für Liebhaber von Blaudruck, Trachten und modernen Textilien sowie edlem Kunsthandwerk. Blaufärber aus mehreren Ländern Europas, die bei diesem Markt ihr seltenes Handwerk präsentieren und das UNESCO-Kulturerbe „Blaudruck“ zum Verkauf anbieten sowie Designerinnen, die den Blaudruck in modernen Modekreationen verarbeiten, werden dabei sein. Das abwechslungsreiche Rahmenprogramm bietet Besucherinnen und Besuchern einen spannenden, unterhaltsamen Aufenthalt. Für das leibliche Wohl sorgen die bekannt guten Wirte von Gutau, die Bauernschaft und Goldhaubengruppe.

Am Sonntag, 7. Mai 2023 ist es soweit, am Marktplatz und den umliegenden Straßen von Gutau steht der „Blaudruck“ im Mittelpunkt. Knapp einhundert Aussteller aus fünf Nationen Europas werden dabei sein. Mit dem Färbermuseum hat die Marktgemeinde Gutau ein österreichweit einzigartiges Museum, das sich ganz der Herstellung des Blaudrucks widmet. Hier werden viele Geheimnisse rund um das Färben mit Indigo-Farbstoff gelüftet. Der Blaudruck wurde seit Mitte des 18. Jahrhunderts vor allem für die Arbeitskleidung der bäuerlichen Bevölkerung verwendet, heute ist der Blaudruck "Internationales UNESCO Kulturerbe“ und man findet ihn vor allem in der Trachtenmode, als Tischwäsche und für Heimtextilien. In der Zeugfärberei kann man beim Färben mit Indigo zusehen und ein „Blaues Wunder“ erleben, gegenüber im Färbermuseum sieht man, wie der Blaudruck über mehrere hundert Jahre hergestellt und bearbeitet wurde. Um 14:30 Uhr gibt es bei der Modenschau am Marktplatz traditionelle Trachten der Schneidermeisterin Rita Netzberger aus Freistadt und modernere Blaudruckmode der Designerinnen Hani&Frida aus Bad Leonfelden zu sehen. Das umfangreiche Rahmenprogramm für die ganze Familie bietet musikalisch Platzkonzert, Volkstanz und Wirtshausmusik ebenso wie Lautenmusik und das Vokalensemble „Blauton“ in der Pfarrkirche. Auch Kirchenführungen werden angeboten und Mutige können den Kirchturm von Gutau besteigen.

Heuer kann man erstmals auch „Grün“ zu diesem „Blauen Event“ fahren - in Zusammenarbeit mit dem OÖ. Verkehrsverbund wird es für Züge, die am Vormittag in Pregarten Halt machen, eine Busverbindung zum Färbermarkt nach Gutau geben und nachmittags wieder zurück. Gutau erreicht man mit der Bahn von Linz nach Pregarten und anschließend mit dem Bus oder mit dem Auto über die S10 Richtung Prag, Abfahrt Kefermarkt.

Der Färbermarkt findet von 8:30 Uhr bis 17:00 Uhr statt, der Eintrittspreis ist auch heuer € 3,00.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://faerbermarkt.at

