#dif23: RAF CAMORA ist Freitags-Headliner

Ab heute werden erste Acts der insgesamt 13 Bühnen des heurigen 40. DIF bekanntgegeben. Der erste Name: RAF CAMORA am Freitag auf der Wien Energie / radio fm4 Festbühne!

Wien (OTS/SPW) - Wien, 4. Mai 2023. So bunt wie Wien und seine 23 Bezirke gestaltet sich auch heuer das Programm des Donauinselfests, welches von 23. bis 25. Juni 2023 in seiner 40. Jubiläumsausgabe und dem Motto #momentewiediese über die Bühne geht. „ Seit 1984 erleben wir auf der Wiener Donauinsel jedes Jahr ein Fest der Superlative. Egal vor welcher Herausforderung unsere Gesellschaft steht ist das Donauinselfest mit seinem freien Eintritt ein Ort der Solidarität, des Zusammenhalts und des respektvollen Miteinanders bei hochkarätigem Musikangebot für alle “, so Barbara Novak, Landesparteisekretärin der SPÖ Wien. „ In diesem Sinne freut es mich ganz besonders, dass wir heuer im Jubiläumsjahr einen international enorm angesagten Headliner wie RAF CAMORA für unser Programm gewinnen konnten, der vor allem auch die junge Generation in Wien anspricht! “

Mit Startschuss heute werden bis zur großen #dif23 Programmpräsentation Ende Mai bereits die ersten Acts der insgesamt 13 Bühnen bekanntgegeben. Der erste Act ist einer der wohl bekanntesten Wien Rudolfsheim-Fünfhaus-Exporte der deutschsprachigen Hip-Hop- und Produzentenszene: Raphael Ragucci, weit über Österreich hinaus bekannt unter seinem Künstlernamen RAF CAMORA. Er wird das Donauinselfest-Publikum am Freitag, den 23. Juni 2023 als Headliner der Wien Energie / radio fm4 Festbühne begeistern und damit die größte Bühne auf der Insel mit seinen bekanntesten Hits und Tracks seines neuen Albums „XV“ bespielen –dieses erscheint am selben Tag und wird somit dem #dif23 Festbühnen-Publikum erstmals live präsentiert.

„ Dieses Jahr werde ich zum zweiten Mal in meinem Leben beim Donauinselfest auftreten. Das erste Mal war es vor ca. 20 Jahren auf einer Nebenbühne vor genau vier Menschen. Deswegen freue ich mich umso mehr darauf dieses Jahr auf der Hauptbühne aufzutreten (…) Gäste sind dabei, es ist der Releasetag meines neuen Albums XV und das Beste daran ist, es ist gratis. Vienna, wir sehen uns “, so RAF CAMORA.

Hörtipp! In einer einstündigen Doku widmet sich FM4 HipHop Journalist Alexander Hertel aka DJ Phekt der Karriere von RAF CAMORA und spricht mit ihm in Rahmen eines exklusiven Interviews über seine künstlerische Laufbahn und seine musikalische Selbstfindung. Ausstrahlungstermin ist am 4. Mai 2023 um 17:00 Uhr auf FM4 und fm4.orf.at.



Bekanntgabe weiterer #dif23 Acts ab 5. Mai via DIF-Social Media – stay tuned!

Ab morgen werden Fans des Donauinselfests in regelmäßigen Abständen über die DIF-Social Media-Kanäle erfahren, welches musikalische Feuerwerk einige der weiteren #dif23-Bühnen bereithalten. Und zwar die Friedensbühne, die OKIDOKI Kinderfreunde Bühne, die Wiener Musikheldinnen Bühne, die Clubkultur Bühne powered by DECK, die GPF Bühne, die FSG-GÖD/ARBÖ Radio Bühne sowie die younion-fsg Bühne. Ein regelmäßiger Blick auf die Social-Media-Kanäle des Donauinselfests lohnt sich also! Die weiteren Headliner der größten DIF-Bühnen werden bei der #dif23 Programmpräsentation Ende Mai präsentiert.

#dif23: Frauenpower gewann beim Rock The Island Contest

Bereits vergangene Woche wurde das all-female Gewinner-Trio des Rock The Island Contests verkündet: Im Rahmen des Rock The Island Contests, der in diesem Jahr erstmals in Kooperation mit Hitradio Ö3 stattgefunden hat, wurde wieder im ganzen Land nach musikalischen Ausnahmetalenten gesucht. Aus rund 250 Bewerber*innen hat eine Fachjury RAHEL, KTEE und FELICIA LU zu den drei Siegerinnen gekürt. Damit steht die 13. Ausgabe des Newcomer*innen-Wettbewerbs ganz im Zeichen der Frauenförderung und sorgt für fulminante Frauenpower am Donauinselfest! Am 23., 24. und 25. Juni 2023 werden die jungen Künstlerinnen die größte Bühne, die das Donauinselfest zu bieten hat, eröffnen und ganz nach dem diesjährigen Motto #momentewiediese für einzigartige Gänsehautmomente sorgen.

„ Mit der gezielten Förderung von österreichischen Acts, egal, ob sie am Anfang ihrer Karriere stehen oder bereits am Höhepunkt sind, beweisen wir Jahr für Jahr: Das Donauinselfest ist mehr als ein Musikfestival! Es fördert die heimische Kunst- und Kulturszene und bietet dem Nachwuchs wichtige und fair bezahlte Auftrittsmöglichkeiten “, betont Barbara Novak.

