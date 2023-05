Kongress der Tagungsbranche

Die Convention4u 2023 stellt Innovation und Transformation in den Fokus

Auf der Convention4u 2023 werden wir uns mit den notwendigen Veränderungen der Branche auseinandersetzen, ihre Treiber identifizieren, bewährte Traditionen wertschätzen und über intensiven Erfahrungsaustausch mutig marktfähige Innovationen entwickeln Gerhard Stübe, ACB Präsident 1/5

Im Zentrum steht die Sinnstiftung, die bei einem Kongress gelingen muss. Letztendlich geht es um inspirierende und bereichernde Begegnungen, und die Tagungsindustrie kann sowohl die Voraussetzung dafür schaffen und auch die Impulse für die Teilnehmer:innen generieren, um den erwünschten Mehrwert für alle Stakeholder zu erzielen. Gerhard Stübe, ACB Präsident 2/5

Die Convention4u wird bereits seit 2010 als Green Meeting nach den Richtlinien des österreichischen Umweltzeichens organisiert Michaela Schedlbauer-Zippusch, ACB Geschäftsführerin und Green Meeting Beauftragte 3/5

Auch heuer setzen wir auf die Zusammenarbeit mit zertifizierten Partner:innen. Zudem achten wir nicht nur bei der Organisation bewusst auf eine ressourcenschonende Austragung, Verwendung von saisonalen und regionalen Produkten sowie soziale Aspekte, sondern machen die nachhaltige Entwicklung der Tagungsbranche auch im Kongressprogramm zum Thema. Michaela Schedlbauer-Zippusch, ACB Geschäftsführerin und Green Meeting Beauftragte 4/5

Am Dienstagabend erwartet die Teilnehmer:innen ein spezieller Höhepunkt: Das ACB blickt stolz auf 30 Jahre zurück und freut sich, dieses Jubiläum mit der Community im Rahmen der C4u 2023 zu zelebrieren Gerhard Stübe, ACB Präsident 5/5

3.-5. Juli 2023 im Congress Centrum Alpbach

2023 im Congress Centrum Alpbach „ Zurück zur Zukunft “ als Kongressmotto

“ als Kongressmotto Austrian Convention Bureau feiert 30-jähriges Jubiläum

Convention4u als Good-Practice für Green Meeting

Der Kongress der Tagungsindustrie Convention4u – der heuer von 3 bis 5. Juli in Alpbach als Green Meeting stattfindet – steht unter dem Motto „Zurück zur Zukunft | Erfahrung und Tradition küsst Mut und Innovation“. Das Thema Transformation steht dabei im Mittelpunkt, ist doch die Kongressindustrie durch Pandemie und Kostensteigerungen mit vielfältigen fundamentalen Veränderungen konfrontiert und kann nur durch Innovationen die Wettbewerbsfähigkeit und damit die Wertschöpfungskraft der österreichischen Tagungsbranche erhalten und ausbauen.

„ Auf der Convention4u 2023 werden wir uns mit den notwendigen Veränderungen der Branche auseinandersetzen, ihre Treiber identifizieren, bewährte Traditionen wertschätzen und über intensiven Erfahrungsaustausch mutig marktfähige Innovationen entwickeln “, definiert ACB Präsident Gerhard Stübe die Ziele des Kongresses der Tagungsindustrie.

Zum Branchentreff, der heuer zum 14. Mal stattfindet, werden rund 180 Teilnehmer:innen aus allen Bereichen des Tagungs- und Veranstaltungssektors wie Veranstalter, Tagungshotels, Tourismusverbände sowie Agenturen und Dienstleister erwartet. Im Tagungslabor werden – auch auf Basis der bedeutenden ACB-Studie „Von der Meeting- zur Meaningindustrie“ – neue Modelle entwickelt und getestet. „ Im Zentrum steht die Sinnstiftung, die bei einem Kongress gelingen muss. Letztendlich geht es um inspirierende und bereichernde Begegnungen, und die Tagungsindustrie kann sowohl die Voraussetzung dafür schaffen und auch die Impulse für die Teilnehmer:innen generieren, um den erwünschten Mehrwert für alle Stakeholder zu erzielen. “

Als Impulsgeberin zum Auftakt des Kongresses wird Nora Wilhelm, Mitgründerin von collaboration helvetica, aufzeigen, was Transformation bedeutet und wie sie in Unternehmen und bei Mitarbeiter:innen gelingen kann. Dabei spielt das Thema Nachhaltigkeit eine entscheidende Rolle, die auch in der Meetingindustrie immer mehr an Bedeutung gewinnt. „ Die Convention4u wird bereits seit 2010 als Green Meeting nach den Richtlinien des österreichischen Umweltzeichens organisiert “, erklärt Geschäftsführerin und Green Meeting Beauftragte des Austrian Convention Bureaus Michaela Schedlbauer-Zippusch und führt weiter aus: „ Auch heuer setzen wir auf die Zusammenarbeit mit zertifizierten Partner:innen. Zudem achten wir nicht nur bei der Organisation bewusst auf eine ressourcenschonende Austragung, Verwendung von saisonalen und regionalen Produkten sowie soziale Aspekte, sondern machen die nachhaltige Entwicklung der Tagungsbranche auch im Kongressprogramm zum Thema. "

Für Interessierte gibt es die Möglichkeit, ein relevantes Fallbeispiel zu einem innovativen Konzept im Bereich Corporate und Association Meeting live vorzustellen. Mehr Infos unter www.c4u203.acb.at, Einreichung bis 12. Mai.

Als Mittel- und Treffpunkt des Kongresses steht wie in den Vorjahren die Homebase zur Verfügung, in der die Teilnehmer:innen in entspannter Atmosphäre zusammenkommen, um sich auszutauschen. Nach der erfolgreichen Premiere 2022 startet die Convention4u am Montagnachmittag mit dem Onboarding-Camp, in dem Neu- und Wiedereinsteigern Facts & Figures zum Tagungsmarkt in Österreich, das „Who is Who“ der heimischen Tagungsindustrie sowie die Grundlagen von Green Meetings nähergebracht wird. Mit Rat und Tat stehen den jungen Teilnehmer:innen erfahrene Kongressprofis als Buddies während der gesamten Convention4u zur Seite.

Als Goldsponsoren und lokale Profis unterstützen das Congress Centrum Alpbach, selbst Träger des Österreichischen Umweltzeichens "Green Location", sowie das Convention Bureau Tirol, die zu einem besonderen Get2gether einladen, das Tagungslabor. Zudem konnte die Österreich Werbung als strategische Partnerin mit an Bord geholt werden.

„ Am Dienstagabend erwartet die Teilnehmer:innen ein spezieller Höhepunkt: Das ACB blickt stolz auf 30 Jahre zurück und freut sich, dieses Jubiläum mit der Community im Rahmen der C4u 2023 zu zelebrieren “, lädt Gerhard Stübe zum Feiern ein.

Convention4u 2023

Datum: 04.07.2023, 08:30 - 18:00 Uhr

Ort: Congress Centrum Alpbach

Alpbach 246, 6236 Alpbach, Österreich

Url: http://www.c4u2023.acb.at

Bis zum 15. Mai sind Tickets noch zum Frühbuchertarif erhältlich. Nähere Informationen unter www.c4u2023.acb.at www.c4u2023.acb.at

