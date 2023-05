Grüne Wien/Pühringer, Spielmann: Wien braucht dringend Anpassung der Mindestsicherung

Caritas-Studie verdeutlicht: Teuerungswelle verschärft Situation von Armutsbetroffenen

Wien (OTS) - Das Sozialforschungsinstitut SORA und die Caritas haben heute eine Studie zur Armutsbetroffenheit mit dem Titel „Unterm Radar“ vorgelegt. „Was alle befürchtet haben, ist eingetreten: Die Teuerungen des letzten Jahres bringen immer mehr Menschen unter Druck und treiben sie an den Rand der Existenzsicherung. In Wien brauchen wir daher dringend eine Anpassung der Mindestsicherung, die vor allem jenen stärker unter die Arme greift, die besonders stark von Armut betroffen sind: Das sind Alleinerzieher:innen, Mehrkindfamilien, Mindestpensionist:innen und arbeitslose Menschen“, sagt Judith Pühringer, Parteivorsitzende der Grünen Wien.

„Die Stadtregierung muss Wiener:innen in der derzeitigen Krisensituation mit Rekordinflation rasch und nachhaltig helfen und den vollen gesetzlichen Rahmen ausschöpfen. Zum Beispiel mit Zuschlägen für gestiegene Energiekosten sowie eine zusätzliche Unterstützung für Alleinerziehende, die Mindestsicherung beziehen”, so Viktoria Spielmann, Sozialsprecherin der Grünen Wien, und weiter: „Die Studie zeigt auch: Die Zustimmung in der Bevölkerung für eine Erhöhung der Mindestsicherung ist da! Die Stadtregierung muss ins Handeln kommen.” Laut der heute veröffentlichten Studie hat die Erhöhung der Mindestsicherung einen großen Zuspruch in der Bevölkerung: 81% der Bevölkerung stimmten in der repräsentativen Umfrage zu.

„Wir Grüne sprechen uns seit Jahrzehnten für ein soziales Sicherheitsnetz aus, das armutssicher ist. Langfristig braucht es eine bundesweit einheitliche Mindestsicherung mit armutsfesten Mindestgrenzen statt Höchstgrenzen. Die Stadtregierung kann allerdings sofort etwas unternehmen, um armutsleidenden Wienerinnen und Wienern zu helfen und muss rasch handeln”, so Pühringer und Spielmann abschließend.

