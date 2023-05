SPÖ-Matznetter ad Inflation: Brunner und Kocher sind rücktrittsreif!

Regierung schaut nur zu – Expert*innen-Runden und freier Markt senken keine Preise

Wien (OTS/SK) - „Die österreichische Bundesregierung schafft es in ihrer Unfähigkeit, dass sich die Teuerung in Österreich beschleunigt, während im restlichen Europa die Inflation sinkt. Und obwohl mittlerweile alle Expert*innen inklusive dem WIFO warnen und sich einig darüber sind, dass es endlich Zeit ist, zu handeln, wollen Wirtschaftsminister Kocher und Finanzminister Brunner weiterhin nur zuschauen, beobachten, Expert*innen tagen lassen und alles dem freien Markt überlassen. Diese Regierung ist rücktrittsreif. Kocher, Brunner und Co. sollen die Arbeit jenen überlassen, die wirklich etwas für die Bevölkerung tun und den Kampf gegen die Teuerung erfolgreich führen können“, bekräftigt SPÖ-Wirtschaftssprecher Christoph Matznetter angesichts der heutigen Ankündigungen von Regierungsseite. ****

Wie erratisch die Regierung vorgeht, zeige die Tatsache, dass sich Kocher vor etwa zwei Wochen in der Tageszeitung „Der Standard“ noch gegen eine Preisdatenbank ausgesprochen habe, nun aber genau so eine Datenbank ankündige. „Das Einzige, was nachhaltig gegen die Teuerung hilft, sind Preisregulierungen. Aber diese Regierung macht nichts. Sie ist eine Zumutung für die Bevölkerung und für den Wirtschaftsstandort Österreich. Die hohe Inflation in Österreich ist hausgemacht und die negativen Zahlen sind einmal mehr Beweis für das durchgehende Scheitern von ÖVP und Grünen“, so Matznetter abschließend. (Schluss) sr/lp

