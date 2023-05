10 Jahre „Die Presse“ KULTURmagazin

Wien (OTS) - Die Redaktion des „Presse“ KULTURmagazins feiert das 10-jährige Bestehen mit einer Ausgabe der Superlative. Die Leserinnen und Leser erwartet am 5. Mai unter anderem ein exklusives Interview und eine kunstvolle Fotostrecke mit der österreichischen Schauspielerin Valerie Pachner, ein Rundblick über das kommende Kulturhalbjahr sowie interessante Porträts über Veranstalterinnen und Veranstalter diverser Festivals und Kulturevents.

Florian Asamer, Chefredakteur „Die Presse“, über das Magazin: „Das ,KULTURmagazin' ist eine wichtige Erweiterung des ,Presse'-Angebotes und unterstreicht die Kulturkompetenz der Redaktion auch mit einem eigenständigen Hochglanzprodukt. Es freut mich besonders, dass diese Publikation in den letzten zehn Jahren zu einem Fixpunkt in unserem eigenen Portfolio und in der österreichischen Medienlandschaft geworden ist.“

Die erste KULTURmagazin-Ausgabe der „Presse“ erschien im April 2013. Das Magazin hat sich, neben dem „Schaufenster“, schnell zu einem der beliebtesten Supplements der Tageszeitung „Die Presse“ entwickelt und ist ein fixer Bestandteil in der Kulturszene. Damals wie heute legt die Redaktion sehr viel Wert darauf einen Einblick in die Welt der Kultur zu bieten – mit Interviews und Porträts aus den verschiedensten Bereichen der Szene in Österreich und im Ausland.

„Mit unserer Coverproduktion der Frühjahrsausgabe ist es uns gelungen, Valerie Pachner auf den Fotos von Marcella Ruiz Cruz mit einer eigenen Bildsprache zu inszenieren. Im Interview spricht sie mit dem ,KULTURmagazin' über ihre Doppelrolle als Buhlschaft und Tod bei den Salzburger Festspielen und verrät, warum gerade diese Besetzung sie schnell zusagen ließ“, so Daniel Kalt, Chefredakteur „Die Presse Schaufenster“ und „Die Presse KULTURmagazin“.

Das neue KULTURMagazin erscheint am 5.5.2023 und liegt der „Presse“ bei. Auch in digitalem Format erhältlich unter diepresse.com/magazin.

