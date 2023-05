„Tatort Vorarlberg“: Neuer True-Crime-Podcast des ORF Vorarlberg

Fakten statt Fiktion: Erste Staffel mit hohem Gänsehautfaktor

Wien (OTS) - Am Donnerstag, dem 4. Mai 2023, startet der True-Crime-Podcast „Tatort Vorarlberg“ des ORF Vorarlberg. Das neue Angebot des regionalen Broadcasters verspricht Spannung und Nervenkitzel pur.

Ein Redakteur – ein Chefermittler

ORF Vorarlberg-Redakteur Michael Prock und Norbert Schwendinger nehmen echte Kriminalfälle „Made in Vorarlberg“ unter die Lupe. Die beiden sprechen in diesem Podcast über kriminelle Taten in Vorarlberg, die im Land und weit darüber hinaus für großes Aufsehen gesorgt haben. Schwendinger ist ehemaliger langjähriger Leiter des Morddezernats in Vorarlberg und hat einiges zu berichten. Seine Schilderungen zeigen ein Vorarlberg hinter der schönen Fassade. Der frühere Chefermittler beleuchtet in „Tatort Vorarlberg“ die Vorgeschichten von spektakulären Verbrechen sowie die polizeilichen Ermittlungsarbeiten im Detail.

Zehn Folgen

Besprochen werden beispielsweise ein Mord am Hochhäderich im Bregenzerwald, der bestürzende Fall „Cain“ aus Bregenz oder der Kampf zwischen Skinheads und Rockern in Lauterach mit tödlichem Ausgang. Norbert Schwendinger hat für „Tatort Vorarlberg“ auch einen Online-Betrug und einen Einbruch zum Gespräch mitgebracht. Dieser Podcast erscheint wöchentlich, die erste Staffel ist zehn Folgen lang.

Sieben ORF Vorarlberg-Podcasts

Mit „Tatort Vorarlberg“ reiht sich ein weiteres Angebot in die Podcast-Palette des ORF Vorarlberg ein. Alle sind nachzuhören auf vorarlberg.ORF.at und überall, wo es Podcasts gibt.

Neues bei Neustädter: Die Sendung von und mit Matthias Neustädter zum Mitdiskutieren über Themen, die Vorarlberg bewegen.

Ansichten: Vorarlberger Persönlichkeiten sind mit ihren Lebensgeschichten zu Gast bei Ulli von Delft.

Focus: Georg Fabjan präsentiert wissenschaftliche „Themen fürs Leben“.

Kaktuskuscheln: Christian Suter und Dominic Dapré unterhalten sich über Zeitloses und Aktuelles sowie über sehr persönliche Erfahrungen. Das Leben ist voller Gegensätze – hart und weich, traurig und lustig, süß und sauer. Eben wie ein Kaktus zum Kuscheln.

Kultur: Vorarlberger Musik, Literatur, Theater, Bildende Kunst, Architektur, Design und Jugendkultur gibt es hier zum Hören.

Suti kocht: Christian Suter kocht und präsentiert die besten Rezepte des Landes.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Der ORF Vorarlberg lädt mit seinen Podcasts zum gedanklichen Ein- und Abtauchen ein. Für jeden Geschmack gibt es ein Angebot zur passenden Zeit am passenden Ort.“

Angelika Simma-Wallinger, Chefredakteurin ORF Vorarlberg: „Ist der Heimweg mit Bus, Bahn, Rad oder Auto nicht spannend genug, sorgen wir mit dem ‚Tatort Vorarlberg‘-Podcast für Gänsehaut pur. Wenn die wahren Kriminalfälle zu aufregend werden, dann einfach umsteigen auf unsere anderen Podcasts: Dort gibt es Info, Kultur, Kochen oder Unterhaltung.“

