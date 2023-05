10. Bezirk: Konzert „30 Jahre Edlseer“ am 12.5. im Tivoli

Wien (OTS) - Die Gruppe „Die Edlseer“ ist seit 30 Jahren aktiv und zählt zu den Publikumslieblingen der volkstümlichen Musik-Szene. Auf Einladung des „Kulturverbandes Böhmischer Prater“ feiern die gefragten Künstler ihr „rundes" Jubiläum mit einem stimmungsvollen Konzert am Freitag, 12. Mai, im Saal „Tivoli“ (10., Laaer Wald 30c). Um 19.00 Uhr beginnt das Gastspiel der allzeit fidelen Musikanten, deren erster Hit der Titel „Madonna Mia“ war. Einlass: ab 18.00 Uhr. Darbietungen in TV und Radio, „zahllose“ Live-Auftritte im Inland und Ausland sowie etliche Tonträger-Produktionen sind Teile der Erfolgsgeschichte dieser populären Kapelle. Der Eintritt kostet 24 Euro (Abend-Kasse). Vorverkauf: 20 Euro. Reservierung von Karten und Auskünfte: Telefon 0676/531 23 04 („Tivoli Office Büro“, Montag bis Freitag von 11.00 bis 16.00 Uhr). Weitere Informationen via E-Mail: tivoliwien10@hotmail.com.

Allgemeine Informationen:

Volkstümliche Musiker „Die Edlseer“: www.edlseer.at

Kulturverband Böhmischer Prater: www.böhmischer-prater.at

Veranstaltungen im 10. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/favoriten/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

presse.wien.gv.at