Weltbester Cider kommt erneut aus der Steiermark

Zum ersten Mal in der Geschichte gelang es einem Produzenten, seinen Weltmeistertitel zu verteidigen: Kühbrein aus der Steiermark wurde auf der Cider World in Frankfurt ausgezeichnet

Gaal (OTS) - Kühbrein konnte am 28.04.2023 auf der Cider World mit dem Produkt „Maschanzker“ den renommiertesten Branchenwettbewerb der internationalen Apfelwein- und Cider-Szene für sich entscheiden und bringt Österreich neben weltbekannten Cider-Nationen wie Frankreich oder England auf die Bildfläche.

Mit 120/120 Punkte in der Kategorie „Cider still“ war der sortenreine Apfelwein für die internationale Fachjury das Maß aller Dinge.

„Die Tatsache, dass die fruchtige, klare Linie, die wir bei Kühbrein in unseren Apfelweinen verfolgen, internationale Juroren zur Höchstnote greifen lassen, ist für unsere Arbeit die schönste Bestätigung“, so Produzent & CEO David Kargl.

Steirischer Apfelwein hängt internationale Cider-Elite ab

Dem jungen Team von Kühbrein gelang dieses Jahr etwas Einzigartiges: Noch nie in der Geschichte des Cider World Awards konnte ein Produzent seinen Titel verteidigen.

„Wir sind wahnsinnig überwältigt, dass unser Produkt als einziges im Bewerb mit der maximalen Punkteanzahl ausgezeichnet wurde. Bei der Messe am Tag nach der Verleihung stellten sich die Menschen aus aller Welt bei uns für ein Glas „Maschanzker“ Apfelwein an. So etwas habe ich noch nie erlebt“, schildert Peter Kargl, Head of Marketing & Sales von Kühbrein.

Peter Kargl

Kühbrein

peter.kargl @ kuehbreinmost.at