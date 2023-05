„Lass mich fliegen“: Filmpräsentation und Podiumsdiskussion

Expertinnen und Experten sprachen bei Veranstaltung von ORF und Lebenshilfe Wien über Klischees und Lebensrealitäten von Menschen mit Behinderungen

Wien (OTS) - Am Mittwoch, dem 3. Mai 2023, fand im Filmcasino in Wien die Präsentation des Filmes „Lass mich fliegen“ mit einer anschließenden Podiumsdiskussion statt. Im Rahmen des Tags der Inklusion, der jährlich am 5. Mai die Gleichberechtigung von Menschen mit Behinderungen thematisiert, diskutierten dabei Dr. Franz-Joseph Huainigg, Beauftragter für Barrierefreiheit im ORF, Mag. Bernhard Schmid, Generalsekretär der Lebenshilfe Wien, Dr. Germain Weber, Vorsitzender des Consulting Board für Inklusive Bildung und Sonderpädagogik am BMfBWF, Mag.a Christine Steger, Bundesbehindertenanwältin, Evelyne Faye, Regisseurin von „Lass mich fliegen“, und Yvonne Zvara, Social-Impact-Verantwortliche der Firma dentsu, über Klischees und Lebensrealitäten von Menschen mit Behinderungen. ORF-Moderator Andreas Onea führte durch den Abend.

„Lass mich fliegen“ erzählt die Lebensrealitäten von vier Menschen mit Down-Syndrom. Ihre Zielsetzungen, die Suche nach Arbeit, die Teilhabe am sozialen und politischen Leben, aber auch die Hindernisse, die sie begleiten, stehen im Mittelpunkt der vom ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens kofinanzierten Dokumentation. Der Film von Regisseurin Evelyne Faye wurde im Rahmen der Diagonale 2023 mit dem Franz-Grabner-Preis für den besten Kinodokumentarfilm des Jahres ausgezeichnet.

Anschließend an die Präsentation fand eine Podiumsdiskussion statt, die unter dem Titel „Klischees vs. Lebensrealität – Über das Sehen und Gesehenwerden von Menschen mit Behinderungen in der Gesellschaft“ die Innen- und Außensicht von und auf Menschen mit Behinderung beleuchtete und Klischees und Lebensrealitäten diskutierte.

Dr. Franz-Joseph Huainigg, Beauftragter für Barrierefreiheit im ORF:

„Ö3 hat heuer zum vierten Mal am 1. Mai, dem Tag der Arbeit, Jugendliche mit einer Behinderung, die eine Lehrstelle suchen, vor das Mikrofon geholt. Zahlreiche Unternehmen haben sich gemeldet. Wir, der ORF, versuchen, durch solche Programmschwerpunkte Barrieren in den Köpfen abzubauen und ein Bewusstsein zu schaffen für die Lebensrealität von Menschen mit Behinderungen. Auch der Film ‚Lass mich fliegen‘ zeigt das Potenzial von Menschen mit Behinderungen auf. Er überrascht, da die Protagonist/innen des Films dem Publikum einen Perspektivenwechsel ermöglichen.“

Evelyne Faye, Regisseurin des Filmes „Lass mich fliegen“: „Es macht mich glücklich zu sehen, dass ‚Lass mich fliegen‘ viele Menschen berührt und inspiriert und die angesprochenen Themen eine breite Öffentlichkeit bekommen. Der Film zeigt Themenbereiche, die für alle Menschen wichtig sind, und die Protagonistinnen und Protagonisten haben dabei alle immer für sich selbst gesprochen. ‚Lass mich fliegen‘ ist eine Einladung zum Gespräch, zum Dialog und soll eine Öffnung in der Gesellschaft schaffen. Der Film ist ein Werkzeug, um das Gespräch über ein selbstbestimmtes Leben von Menschen mit Behinderungen wieder aufzunehmen.“

Bernhard Schmid, Generalsekretär der Lebenshilfe Wien: „Die Lebenshilfe ist seit 60 Jahren damit beauftragt, Menschen mit Behinderungen in ihrem Alltag, beim Wohnen und in der Freizeit zu begleiten. Inklusion ist dabei ein zentrales Thema. Die Lebenshilfe versteht sich als Brückenbauer für die Gesellschaft. Es gibt bereits viele Ansätze, wie selbstbestimmtes Leben aussehen kann. Nichtsdestotrotz stehen dem auch viele Herausforderungen gegenüber und es gibt viele verschiedene Profile, für die ein Weg gefunden werden muss.“

Umfassende ORF-Inklusionsschwerpunkte

Vom 2. bis zum 14. Mai 2023 befasst sich auch der ORF in seinen Medien – darunter ORF 2, ORF III, ORF SPORT +, Ö1, Ö3, FM4 und das ORF.at-Netzwerk – umfassend mit dem Schwerpunkt Inklusion. Alle Sendungen und Beiträge rund um das Thema werden in ORF 2, ORF III und ORF SPORT+ umfassend barrierefrei ausgestrahlt. Alle Sendungen werden für gehörlose und hörbehinderte Zuschauer/innen im ORF TELETEXT auf Seite 777 sowie auf der ORF-TVthek mit Live-Untertitelung zur Verfügung gestellt. Die barrierefreien TV-Sendungen sind auf der ORF-TVthek sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar, die Radiobeiträge sind ebenso lang auf ORF Sound nachhörbar.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at