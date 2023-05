Zur Krönung von King Charles III.: „Universum History“ im Zeichen der britischen Royals

„Victoria – Geheimnisse einer Jahrhundert-Queen“ und „Queen Mum – Mit Schirm, Charme und Gin“ am 5. Mai ab 22.35 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Einen Tag vor dem royalen Krönungs-Event in London (Details zum ORF-Programmschwerpunkt unter https://presse.ORF.at) steht auch „Universum History“ am Freitag, dem 5. Mai 2023, mit den beiden Dokumentationen „Victoria – Geheimnisse einer Jahrhundert-Queen“ (22.35 Uhr) und „Queen Mum – Mit Schirm, Charme und Gin“ (23.20 Uhr) in ORF 2 ganz im Zeichen der britischen Royals:

„Victoria – Geheimnisse einer Jahrhundert-Queen“ – 22.35 Uhr, ORF 2

Sie galt als prüde, herrschsüchtig und machtbewusst, doch ihre Tagebücher zeichnen ein anderes Bild: das einer sinnlichen und lebenslustigen Frau. Mehr als ein halbes Jahrhundert lang (1837 bis 1901) war sie Oberhaupt des größten Reichs der Menschheitsgeschichte, ihr eigenes Volk jedoch blieb ihr zeitlebens fremd. Königin Victoria von England, eine Regentin, die mit wirtschaftlicher Blütezeit ebenso assoziiert wird wie mit Hunger und Elend, prägte mit ihren strengen Moralvorstellungen ein ganzes Zeitalter, nahm es mit ihrem eigenen Lebenswandel aber nicht ganz so genau. Wer war diese widersprüchliche britische Monarchin, die Großbritannien in 230 Kriegen zu seiner größten Ausdehnung verhalf und als „Großmutter Europas“ Nachkommen in fast allen europäischen Königshäusern hat?

Andrea Osters Film blickt hinter die Kulissen der Langzeitmonarchin und präsentiert einen informativen Blick auf eine Königin, die mit neun Kindern überfordert war, für ihre Kolonialpolitik aber über Leichen ging, die als Ikone des aufstrebenden Bürgertums galt, ihrem Mann aber viel Spielraum und Macht überließ. Eine Regentin, die zum Synonym für das prüde Viktorianische Zeitalter wurde, sich aber selbstverständlich ihren eigenen Leidenschaften hingab. In aufwendigen Reenactments werden in dem von Metafilm und Ifage Filmproduktion produzierten Dokudrama wichtige Schlüsselszenen ihres Lebens nachgezeichnet. Der Film entstand als Koproduktion von ORF und ZDF/ARTE in Zusammenarbeit mit ORF-Enterprise, gefördert vom Fernsehfonds Austria.

„Queen Mum – Mit Schirm, Charme und Gin“ – 23.20 Uhr, ORF 2

Sie wollte nie Königin werden und war es dann doch mit Begeisterung – Elizabeth Bowes-Lyon (1900–2002) gilt bis heute als eine der schillerndsten Persönlichkeiten des englischen Königshauses. 15 Jahre lang herrschte sie an der Seite von König George VI. über ein Reich, das sich über fast ein Viertel des Globus erstreckte. Mit dem frühen Tod ihres Mannes musste sie das Zepter ihrer Tochter übergeben und wurde offiziell zur Queen Mum. Mit Charme, Witz und politischem Feingefühl blieb sie zeitlebens im Zentrum der Macht. Ben Reids Dokumentation wirft einen Blick hinter die Kulissen des englischen Königshauses und beleuchtet mit eindrucksvollen Archivaufnahmen und spannenden Interviewpassagen die Entwicklung von Elizabeth – von einer jungen Frau, die den königlichen Verpflichtungen und Einschränkungen abgeneigt war, hin zu einer außergewöhnlichen Königin, die wie kaum eine andere Menschen in ihren Bann ziehen konnte – zur Queen Mum.

Regierungsveranstaltungen und offizielle Termine meisterte sie mit Diplomatie, Charme und einem steten Lächeln. Sie nahm Einfluss auf die Erziehung ihres Enkels und nunmehrigen Königs Charles, war stets in Partylaune, machte kein Hehl aus ihrer angespannten Beziehung zu ihrem Schwiegersohn und frönte ihrer Liebe zu Pferderennen und Gin. Mit dem vielen Geld, das sie dabei ausgab, bekam sie in Zeiten wirtschaftlicher Not erstmals den Zorn der Medien zu spüren. Ihrem Ruf und ihrer Beliebtheit konnte der „Lieblingsgroßmutter“ der Nation aber nichts und niemand schaden – mit ihren bunten, schrulligen Hüten und ihren markigen Sprüchen blieb die Queen Mum bis zu ihrem Lebensende eine der populärsten Vertreterinnen der Royals. 2002 starb sie im Alter von 101 Jahren.

