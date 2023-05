Weratschnig zum Klimaticket-Ranking: Platz 3 belegt eindrücklich die Erfolgsgeschichte des Klimaticket Österreich

Grüne: Das Klimaticket ist in Österreich nicht mehr wegzudenken

Wien (OTS) - „Das europäische Öffi-Ranking von Greenpeace bestätigt die Erfolgsgeschichte des Klimaticket Österreich. Es verdeutlicht auch, welch wichtigen Beitrag ein leistbares Mobilitätsangebot für die Bürger:innen und die Haushalte darstellt“, freut sich Hermann Weratschnig, Verkehrssprecher der Grünen, über den europaweit dritten Platz für Österreichs Öffentlichen Verkehr in dieser Untersuchung.

„Mit mittlerweile über 210.000 verkauften, österreichweiten Klimatickets wurden alle Prognosen bei weitem übertroffen. Mit jährlich 180 Millionen Euro an Bundesgeldern, die an die Länder gehen, werden die Öffis in den Verkehrs-Verbünden ausgebaut, attraktiviert und die regionalen Klimatickets unterstützt. Wir werden alle Gebietskörperschaften in der Mobilitätswende brauchen, um die Öffi-Angebote flächendeckend zu verbessern“, hält der Verkehrssprecher der Grünen fest.

„Die Beharrlichkeit unserer Klimaschutzministerin Leonore Gewessler hat sich bereits mehr als bezahlt gemacht: sowohl für die Pendler:innen, als auch für ein besseres Klima. Wir haben umgesetzt, was nur Wenige davor überhaupt für machbar gehalten hatten. Mittlerweile ist das Klimaticket Österreich nicht mehr wegzudenken“, sagt Weratschnig.

Das europaweite Klimaticket-Ranking von Greenpeace zeigt, dass der heimische Öffentliche Verkehr auf einem vorbildlichen Weg ist. „Platz 3 im Vergleich mit dreißig anderen europäischen Staaten ist eine besondere Auszeichnung. Darüber hinaus gibt sie viel Aufwind, um weitere Maßnahmen zu setzen, damit die Haushalte entlastet werden und wir alle dabei den gesteckten Klimazielen und einer enkeltauglichen, sauberen Zukunft näher kommen“, meint Weratschnig.

