Die Krönung in London sieben Stunden live im ORF

Am 6. Mai ab 9.05 Uhr in ORF 2, Highlights um 20.15 Uhr, „Krönungskonzert“ am 7. Mai live in ORF III

Wien (OTS) - Nach 70 Jahren wird in Großbritannien wieder ein Monarch gekrönt. ORF 2 steht am Samstag, dem 6. Mai 2023, ganz im Zeichen der Krönung von King Charles III., u. a. mit einer rund siebenstündigen Live-Übertragung ab 9.05 Uhr. Ein „Universum History“ über die legendäre Queen Mum (16.15 Uhr) sowie die Highlights um 20.15 Uhr runden den royalen Tag ab, der auch vom ORF.at-Netzwerk und Flimmit begleitet wird und in ÖGS barrierefrei ausgestrahlt wird. ORF III zeigt am 7. Mai u. a. live „King Charles III. – Das Krönungskonzert“ um 20.15 Uhr.

„King Charles III. – Der Tag der Krönung“, 9.05 Uhr

Der Tag der Krönung beginnt in ORF 2 mit einem Rückblick auf das bisherige Leben von King Charles III. und einem Ausblick auf die Krönungsfeierlichkeiten sowie die Veränderungen durch den historischen Wechsel an der Spitze der Royal Family. Durch die Sendung führen in bewährter Manier ORF-Moderatorin Birgit Fenderl und Adelsexpertin Marion Nachtwey. Bei den beiden zu Gast im Studio sind die britische Politikwissenschafterin Melanie Sully und ORF-Auslandsexperte Roland Adrowitzer. Dazu stehen Live-Schaltungen zu den Korrespondenten und Reporterinnen vor Ort in London auf dem Programm.

„King Charles III. – Die Krönung live“, 10.00 Uhr

Wenn der ewige Thronfolger in London offiziell zum König gekrönt wird, schaut die ganze Welt zu. ORF 2 widmet diesem historischen Fernsehereignis eine mehrstündige Sondersendung. Live zu sehen sind die Prozession vom Buckingham Palace zur Westminster Abbey, natürlich die Krönung von König Charles III. sowie die große Prozession mit der royalen Familie quer durch London zurück zum königlichen Palast bis hin zum legendären Auftritt am Balkon des Buckingham Palace. Neben Birgit Fenderl, Marion Nachtwey und Roland Adrowitzer ist auch der Militärhistoriker Christoph Hatschek im Studio zu Gast.

„Universum History: Queen Mum – Mit Schirm, Charme und Gin“, 16.15 Uhr

Sie wollte nie Königin werden und war es dann doch mit Begeisterung – Elizabeth Bowes-Lyon gilt bis heute als eine der schillerndsten Persönlichkeiten des englischen Königshauses. 15 Jahre lang herrschte sie an der Seite von König George VI. über ein Reich, das sich über fast ein Viertel des Globus erstreckte. Mit dem frühen Tod ihres Mannes musste sie das Zepter ihrer Tochter übergeben und wurde offiziell zur Queen Mum. Mit Charme, Witz und politischem Feingefühl blieb sie dennoch zeitlebens im Zentrum der Macht. „Universum History“ blickt hinter die Kulissen des englischen Königshauses und beleuchtet mit eindrucksvollen Archivaufnahmen und aufschlussreichen Interviews, wie sich die junge, den königlichen Verpflichtungen und Einschränkungen abgeneigte Elizabeth zu einer außergewöhnlichen Königin und Queen Mum entwickelt hat, die wie kaum jemand Menschen in ihren Bann ziehen konnte.

„King Charles III. – Die Höhepunkte der Krönung“, 20.15 Uhr

In dieser Hauptabendsendung werden die wichtigsten Momente und emotionalen Höhepunkte noch einmal zusammengefasst und eingeordnet. Zu Gast bei Moderatorin Nadja Bernhard sind der Adelsexperte Karl Hohenlohe, die Politikwissenschafterin Melanie Sully, dazu wird live nach London, u. a. zu „Dancing Stars“-Moderatorin Mirjam Weichselbraun, geschaltet, die seit vielen Jahren dort lebt.

Am 7. Mai im ORF-III-Hauptabend: „King Charles III. – Das Krönungskonzert“

Auf dem historischen Gelände von Schloss Windsor findet zu Ehren des neuen Königs Charles III. ein spektakuläres Festkonzert mit dem Titel „Lighting up the Nation“ statt. Mit dabei sind unzählige Stars aus Musik, Film und Theater. Im Studio begrüßt um 20.15 Uhr ORF-III-Chefredakteurin Lou Lorenz-Dittlbacher und führt gemeinsam mit ihren Gästen durch den historisch bedeutsamen Abend. Tagsüber zeigt ORF III zahlreiche Dokumentationen zu den Windsors (Details unter presse.ORF.at).

Krönung von King Charles III. umfassend barrierefrei

Die Sondersendungen zu den Krönungsfeierlichkeiten von King Charles III. in London am Samstag, dem 6. Mai, in ORF 2 (9.05 Uhr bis 17.00 Uhr und 20.15 Uhr bis 21.10 Uhr) werden umfassend barrierefrei ausgestrahlt. Für gehörlose und hörbehinderte Zuschauer/innen stehen im ORF TELETEXT auf Seite 777 sowie auf der ORF-TVthek Live-Untertitel zur Verfügung. Zudem wird die Live-Übertragung (10.05 Uhr bis 16.15 Uhr) für blinde und sehbehinderte Menschen von Johannes Karner und Joseph Steinlechner live audiokommentiert. Die Audioversion ist über die Fernbedienung auf der zweiten Tonspur abrufbar. Die ÖGS-gedolmetschten Sendungen sind auf ORF 2 Europe (via Satellit und Kabel), auf ORF 2 SD (via simpliTV) und auf der ORF-TVthek via Live-Stream und Video-on-Demand empfangbar. Die barrierefreien Sendungen sind auf der ORF-TVthek sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar.

Schwerpunkt im ORF.at-Netzwerk ORF TELETEXT

Das ORF.at-Netzwerk widmet sich der Krönung von Charles III. auf diversen Channels von News über TVthek bis zu Sound mit einem umfangreichen Schwerpunkt. Im Zentrum der Berichterstattung steht die Krönung – von der prunkvollen Zeremonie bis zu den zahlreichen hochrangigen adeligen, politischen und prominenten Gästen: Das Ereignis wird mit Live-Ticker, umfassenden Storys sowie Live-Streams und On-Demand-Angeboten minutenaktuell und multimedial begleitet. Ergänzend informiert das ORF.at-Netzwerk beispielsweise über die Vorbereitungen, das Zeremoniell und die Rahmenprogramme, rekapituliert das ereignisreiche bisherige Leben des neuen britischen Königs, beleuchtet sein Engagement vor allem im Umweltbereich, analysiert die Rolle der Monarchie allgemein und erinnert an die zahlreichen Skandale im britischen Königshaus. Auf der ORF-TVthek werden zudem zahlreiche Dokus des TV-Programmschwerpunkts bereitgestellt.

Im ORF TELETEXT steht die Krönung des neuen britischen Königs ebenfalls im Mittelpunkt eines redaktionellen Schwerpunkts: Der aktuelle News- und Chronik-Bereich sowie die Rubrik „Leute“ informieren detailliert über Vorbereitungen, Zeremonie sowie Gäste und covern das Ereignis selbst. Außerdem bieten Rückblicke auf das bisherige Leben Charles’ III., aber auch Einblicke in die Funktionen des Königshauses, Rechte und Pflichten des Königs etc. umfangreiche Hintergrundinfos rund um das britische Königshaus.

Kollektion „Royales Vergnügen“ auf Flimmit

Rund um die Krönung von König Charles III. bietet Flimmit (flimmit.at) mit der Kollektion „Royales Vergnügen“ das passende Paket mit Titeln wie „Herrschaftszeiten! – Johann-Philipps Schlossbesuche“, Event-Mehrteilern wie „Maria Theresia“ und „Maximilian. Das Spiel von Macht und Liebe“ oder Dokus wie „Leopoldina Habsburg – Die Geburt des modernen Brasilien“ und „Duell der Kronprinzen – Rudolf von Österreich und Wilhelm von Preußen“.

