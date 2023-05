Mehr geförderter Wohnbau statt Immobilien-Spekulation: Arbeiterkammer OÖ fordert Maßnahmen für leistbares Bauland

Linz (OTS) - Leistbares Bauland ist die Basis, um langfristig leistbare Mieten im sozialen Wohnbau zu ermöglichen. Die Preise für Bauland sind in Oberösterreich jedoch in den vergangenen zehn Jahren massiv gestiegen. Bei einer

am Donnerstag, 11. Mai 2023, 10 Uhr

in der Arbeiterkammer Linz, Volksgartenstraße 40, 4020 Linz, Seminarraum 3, 5. Stock, stellen wir Ihnen unter dem Titel





Mehr geförderter Wohnbau statt Immobilien-Spekulation:

Arbeiterkammer OÖ fordert Maßnahmen für leistbares Bauland





basierend auf einem Verfassungsgutachten zur Bauland-Mobilisierung in Oberösterreich aktuelle Möglichkeiten vor, mit denen Bund und Land steuernd in die Gestaltung von leistbarem Wohnraum eingreifen können. Als Gesprächspartner stehen Ihnen AK-Präsident Andreas Stangl und Gutachter Univ.-Prof. Dr. Harald Eberhard vom Institut für Österreichisches und Europäisches Öffentliches Recht (IOER) an der WU Wirtschaftsuniversität Wien zur Verfügung.





Datum: 11.05.2023, 10:00 Uhr

Ort: Arbeiterkammer Oberösterreich, Seminarraum 3, 5. Stock

Volksgartenstraße 40, 4020 Linz, Österreich

