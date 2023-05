Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 5.5.: Die kaiserlich und königlichen Hofzuckerbäcker

Wien (OTS) - Die kaiserlich und königlichen Hofzuckerbäcker zwischen Tradition und Marketing sind Thema des von Paul Sihorsch und Eva Liebentritt gestalteten „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 5. Mai um 9.42 Uhr in Ö1.

Lange Schlangen vor Kaffees und Konditoreien prägen – vor allem in der Tourismussaison - das Wiener Stadtbild. Die k.u.k Hofzuckerbäcker allein sind Magnet für Besucherinnen und Besucher aus der ganzen Welt und seit Herbst UNESCO-Kulturerbe. „Saldo“ blickt hinter die Kulissen der Traditionskonditorei Zauner in Bad Ischl und des Hof-Caterers Gerstner in Wien. Die nachgewiesenen Kaiser-Lieferanten leben Altwiener Tradition bis heute. Sisi und Franzl sind allgegenwärtig und spiegeln sich in den Strategien für Kaffeehaus, Konditorei und Export wider. „Saldo“ hinterfragt die Bedeutung für den Tourismus, ob der Titel „k.u.k Hoflieferant“ reglementiert ist und beleuchtet die Geschichte der kaiserlich und königlichen Hofzuckerbäcker.

Rückfragen & Kontakt:

ORF Radio Öffentlichkeitsarbeit

Isabella Henke

(01) 87 878/18050

isabella.henke @ orf.at